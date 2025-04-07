生生喝鮮乳今上線 蔣萬安曝可能狀況 滾動調整修正

北市長蔣萬安推「生生喝鮮奶-鮮乳周報」今試營運，北市府緊盯兌換狀況，蔣萬安今表示，今試營運上線，一定會多少發生可能沒辦法兌換、卡刷不過情形，市府滾動調整，即刻系統修正，將各項兌換問題一一盤點解決，盼14日正式上路一切順暢。

中央去年停辦「班班喝鮮乳」，台北市長蔣萬安自己推動「生生喝鮮乳」政策，今天至13日試營運，先由北市公私立國小一年級至六年級共12.3萬名學生率先試領。北市府今天也會藉由本周各項數據及狀況，針對潛在問題進行優化調整，以確保學童們能順利領取。

北市教育局表示，生生喝鮮乳政策首波與全台六大通路業者合作，包括萊爾富便利商店、OK便利商店、全家便利商店、7-ELEVEN、全聯福利中心、美廉社等，台北市的學童幼兒持數位卡正，可以至全台超過1.5萬家門市領取，提供28種品項（鮮奶13種、豆漿15種）供學童兌換，計畫將於4月14日正式啟動，這學期可領取至本學期末114年6月30日當週(最後領取期限為7月6日預)，寒暑假期間不提供。