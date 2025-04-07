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教育部獎勵中央機關推員工學習制 6月30日前受理申請

中央社／ 台北7日電

教育部鼓勵中央政府所屬機關建立優質的員工學習制度，並訂有獎勵辦法表揚績優單位，即日起至6月30日受理申請，盼各界共同響應，打造終身學習社會。

教育部今天發布新聞稿指出，為厚植國家人才資本，提升整體競爭力，教育部積極推動終身學習，鼓勵各中央政府所屬機關（學校）建立優質的員工學習制度，讓人才得以提升專業技能。

為表彰推動員工學習制度的績優單位，教育部訂定「中央政府推動建立員工學習制度獎勵辦法」，自民國93年起表揚推動員工學習制度獎勵的績優單位，今年也邀請中央政府各級機關主管的學校、公營事業機構、依法設立（立案或登記）的法人及私立機構於6月30日前提出申請。

教育部提到，歷年獲獎單位推動的員工學習制度各有特色，例如台灣電力股份有限公司透過年度訓練計畫、才能發展活動及深度訪談，結合經營目標與環境變化，提升員工核心技術與管理能力；國軍台中總醫院打造完善教學架構，透過多元學習模式，提升員工專業能力及醫療服務品質。

教育部表示，期盼透過建立員工學習制度的獎勵措施，鼓勵機關與組織積極建構完善的員工學習體系，促進員工終身學習的風氣，以提升整體人力資源品質，進而促進終身學習型社會的發展。

主管 教育部 競爭力

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