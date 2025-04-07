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全教總：給教師喘息空間

聯合報／ 記者李芯／台北報導
教師常在非工作時間接到家長詢問作業、生活習慣培養等問題，落實離線權需要多方達成共識。示意圖。圖／聯合報系資料照片
教師常在非工作時間接到家長詢問作業、生活習慣培養等問題，落實離線權需要多方達成共識。示意圖。圖／聯合報系資料照片

立法院法制局報告認為，離線權法制化已經成為國際趨勢，應立法保障教師離線權，不過全教總理事長侯俊良直言，教師常在非工作時間接到家長詢問作業、生活習慣培養等問題，落實離線權需要多方達成共識。

學生「鉛筆藍圖」日前為教師離線權發聲，認為當導師未獲得應有的待遇與休息時，容易漸漸缺乏熱誠與意願，成為教育現場的破口，盼給教師喘息空間，在下班時間能陪陪家人，無需戰戰兢兢守在手機旁。

侯俊良坦言，最常聽到的家長在老師下班後傳訊息，詢問作業內容、攜帶用品，或是請老師協助孩子的習慣養成。建議除非是有必須當下解決的緊急事件，家長可以運用上課時間和老師溝通

侯俊良也提到，落實離線權需要多方角色形成共識，不太可能由政府強制要求，會衍生很多問題。建立親師平時的溝通、互動原則，形成好的溝通管道，又不會影響彼此生活，是大家都應有的觀念。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，最近才聽聞有家長在孩子生日時送蛋糕到學校，事後家長發了長串訊息，質疑老師沒向孩子說謝謝，還指老師「基本禮貌都不會」。

另外最常聽到的是下班傳訊息請老師幫忙餵孩子吃藥、提醒喝開水，或是找老師諮詢親子溝通問題。

黃湘仙說，「離線權」是理想，但其實若班上發生疑似霸凌等較嚴重事件，實務上教師很難不回應。

她表示，一名導師每日處理班務的時間，至少也得花上兩小時，因此，更理想的做法是直接加給老師基本鐘點，並將導師加給與學生人數掛鉤。

教師 溝通 生活習慣

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