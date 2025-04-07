爭教師離線權 教團籲先加導師費

教師「離線權」話題近來吵得沸沸揚揚，第一線教育現場認為，導師承擔大量班級經營與溝通責任，最需離線權保障。教團直言，即時通訊軟體普及後，導師不僅工作負擔增加，未及時回應甚至會遭投訴，但三千元的導師職務加給已十餘年未調，應先檢討導師職務加給。

立法院法制局則提出「教師離線權相關權益保障之法制研析」報告，指教師是工作壓力與倦怠程度最高的職業之一，許多人下班之後仍要回覆學生、家長等人訊息，我國對於教師離線權相關法制付之闕如，應該立法明定保障教師權益，而非僅由指導原則予以規範。

學生團體「鉛筆藍圖」日前召開記者會，為教師「離線權」發聲，訴求讓老師在下班後有權利選擇不回覆學生、家長的來電或訊息。不過教學現場直指，校園中最需離線權的其實是導師。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，相較十年前的教育環境，現在導師的額外付出愈來愈多，班級經營面臨更多考驗。像是和家長的溝通變得更即時，萬一沒有及時回覆，恐被指責親師溝通不良。尤其教師法修法以來，導師常因親師溝通狀況被投訴、檢舉不適任等，調升導師費是對導師基本的尊重與應有的補償。

嘉義縣教師職業工會秘書長陳佩瑩表示，國小導師的工作從學生踏入校園就開始了，如晨間時光、清掃工作、聯絡簿批改回覆，午餐教育、品德教育、生活教育等，主要都是由導師承擔。隨著通訊軟體普及，導師經常被要求用LINE向家長轉傳學校資訊。近年因兒童人權、融合教育等意識普及，學生的一級輔導責任，更是讓導師戰戰兢兢。

實際上，根據立法院法制局近日報告，基層老師反映，LINE早已成為親師雙方溝通工具，許多教師下班後還接到家長訊息，立刻處理與回應也是另類加班，儘管教育部在二○二一年發函各縣市政府，針對教師加班提供合理勞動權益的補償機制，不過各縣市作法皆不同，應由中央主管機關統一規範較為妥適。

對此，教育部表示，導師職務加給的性質是教師擔任特定工作的另行加給，歷年待遇通案調整未包含在內，將考量校內各類教師待遇的衡平性，視教學現場實際狀況及地方政府共識，適時檢討評估。