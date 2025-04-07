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搶師資 台南提早教甄 教團：仍比北、中慢

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市國小教師甄試今年將再提早，希望吸引更多好人才來報考。圖／本報資料照片
台南市國小教師甄試今年將再提早，希望吸引更多好人才來報考。圖／本報資料照片

台南今年將再辦國中小教師甄試，去年多數縣市為了搶老師都把教甄時間提前，南市今年也提前市內教師介聘作業，以提早在6月中旬辦理教甄，但有老師反映，台北提早到5月中旬、台中等多縣市則是6月初，台南還是比他縣市慢，別讓優秀老師先被搶走。

南市教育局表示，教師缺額涉及退休人數、市內及縣市介聘，完成後才能確定人數、辦理教甄，今年市內介聘就提前展開，以利提早辦理教甄，而去年教甄錄取名單，幾乎百分之百報到率，台南的教學環境仍是多數老師所嚮往。

由於科技產業發展的關係，許多人才往科技發展，不願當老師，包含英語教師方面，即使缺多，但報名人數並不多，近2、3年來一直招不足，也因想當老師的人減少，各縣市都提早教甄的考試日期，以「先搶先贏」；台南去年國小教師缺額230人，6月23日辦理國小教甄，在各縣市中仍屬較慢教甄的縣市，今年預計提早到6月中旬辦教甄。

南市教育產業工會理事長陳葦芸說，南市今年再把教甄筆試日期提早，但台中、台北等縣市還是早一步，有的5月中旬就要辦，「台南辦完教甄筆試，人家已經放榜了」，還是要加快腳步，留住更多在地好人才，及吸引外地人才來台南任教。

依資料顯示，台北市國小教師甄試5月17日筆試，嘉義縣、彰化縣、台中市、雲林縣是6月8日，教育局說，教甄日期不會和其他縣市同一天，可吸引更多人報名。

台南 教師 教育局

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