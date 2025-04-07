新北高中職校長洗牌 6校確定異動

新北有30所市立高中職，有6校校長因屆滿或退休確定異動，將帶起一波大洗牌。新北教育局長張明文說，現任高中職校長多在55歲上下，未來10年勢必有一波高中校長屆齡退休潮。

教育局指出，新北114學年度校長遴選符合異動資格有20校，其中海山高中校長古秀菊、林口高中校長高栢鈴、樟樹高中校長陳浩然屆齡退休，新北高工校長林清南提早1年申請退休，第二任任滿校長有板橋高中長賴春錦、淡水商工于賢華，這6校確定變動；另有11校第一任4年期滿、3校第二任達二分之一符合出缺資格。

海山中學校長古秀菊說，近年親師生關係變動大，當了20年校長感受強烈，教育制度改變，例如服儀、老師管教鬆綁，老師怕太嚴苛侵犯人權、過於鬆綁陷管教不力的難為窘境；另外近年都會區學生選擇私中趨勢增強，也是校長面臨的挑戰之一。

新北高工校長林清南表示，離屆齡剩1年，加上第二任屆滿，選擇提早退休陪家人。新北高工是指標性高職孕育無數技職國手，林直言新校長挑戰有2部分，一是準備技藝、技能競賽的師資與資源，其次是少子化影響下，專業切得更細，實習工廠不足、空間侷促，盼能增建大樓。

張明文指出，新北有完善的高中校長儲訓、遴選、培育及回流精進制度，2020年建立領導人才培育計畫，透過甄選、儲訓課程及商借教育局實習，迄今有16位（不含受訓中第4期4位）高中職主任取得資格，其中11位已派任，通常培訓1至3年可派任校長。

行政作業一向是教育工作者的另一股壓力源，各校都面臨行政逃亡潮壓力，張明文表示，將透過AI輔助簡化行政工作負荷。

目前已建置全國第一套大數據辦學系統，產出教育報告供學校參考；另推動數位轉型，如將幸福晨飽早餐補助計畫改為數位餐食券，減輕學校行政負擔，也轉化各項行政業務線上作業，包含新生報到系統，降低人力審核程序。

全國代理教師工會理事長黃湘仙建議，學校行政應走向專職化，由高考人力補上，老師專才專用才是長遠之計。