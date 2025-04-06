下班仍需回LINE…教師壓力倦怠程度高 立院法制局：應立法保障離線權

民間團體關注教師離線權，立法院法制局報告指出，教師是工作壓力與倦怠程度最高的職業之一，許多人下班後仍要回覆學生、家長等人訊息，我國對於教師離線權相關法制付之闕如，應該立法明定保障教師權益，而非僅由指導原則予以規範。

學生團體「鉛筆藍圖」今年2月在立法院舉行記者會指出，學生權益高漲，教師權益卻未受到重視，因此希望為教師爭取「離線權」，讓教師在下班後有權利選擇不回覆學生家長的來電及訊息，還給教師喘息空間。

立法院法制局近日提出「教師離線權相關權益保障之法制研析」報告，談及我國對於教師離線權相關法制付之闕如，應該透過立法明定以保障其權益。

報告指出，歐盟成員國陸續以立法方式，賦予勞工離線權（right to disconnect），勞工下班後可以從工作脫離，享有不需與工作聯繫的權利，顯見離線權法制化已經成為國際趨勢，不過，包括法國、義大利、西班牙、比利時、斯洛伐克、希臘、葡萄牙等，這些國家都是規範勞工離線權，並未對教師離線權特別加以說明。

報告也提到，澳洲在2024年仿效引入離線權，以保護員工在工作時間以外免受不合理接觸，並從2024年8月26日起適用於國家系統員工與雇主，同時也發布「公共部門離線權指南」，公務員同樣適用離線權。

報告表示，基層老師反映，LINE早已成為親師雙方溝通工具，許多教師下班後還接到家長訊息，立刻處理與回應也是另類加班，儘管教育部在2021年發函各縣市政府，針對教師加班提供合理勞動權益的補償機制，不過各縣市作法皆不同，應由中央主管機關統一規範較為妥適。

報告也說，我國對於離線權的推動，目前僅止於勞工部分，然而教師的工作環境除了要面對學生，同時也包含校方主管、同事與家長等多元對象，下班後接收即時通訊軟體公務使用的來源及內容，相較其他企業員工更加多元及複雜化，因此需要離線權更甚於其他行業。

報告建議，教師離線權應該透過「法律」納入相關法規，關於離線權定義、明文賦予離線權、禁止不利益對待及罰則，也都必須透過立法加以落實，而非僅由指導原則予以規範，應建立離線權法制及相關配套措施，以確保教師權益。