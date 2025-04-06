台南提早教甄搶老師 教產：還是比台中、台北慢一步

台南市今年將再辦理國中小教師甄試，去年多數縣市為了搶老師都把教甄時間提前，南市今年也提前市內教師介聘作業，以提早在6月中旬辦理教甄。但老師反映，台北提早到5月中旬，台中等多縣市則是6月初，台南還是比他縣市慢，應加快腳步，不要優秀老師先被搶走。

台南市今年小一新生1萬4千多人，但受到少子化影響，逐年減少約1千人，到2028年，小一新生不到1萬人，由於學生減少要減班，老師的需求量降低，教甄名額已會減少。教育局表示，今年除了辦國小教師甄試，國一新生應逢龍年尾出生，人數有增加也會增班，因此也辦教甄，但實際人數要看實際退休人數才能確定，但預計提早到6月中旬辦理教甄。

由於科技產業發展的關係，許多人才往科技發展，不願當老師，包含英語教師方面，即使缺多，但報名人數並不多，近2、3年來一直招不足。也因為想當老師的人減少，各縣市都提早教甄的考試日期，認為先搶先贏。

台南市去年國小教師缺額230人，並提早在6月23日辦理國小教甄，不過，在各縣市中仍屬較慢教甄的縣市，為了搶老師，今年提前到6月中旬辦。教育局表示，教師缺額涉及退休人數、市內及縣市介聘，完成後才能確定人數，辦理教甄。今年市內介聘就提前展開，以利提早辦理教甄。去年教甄錄取名單，幾乎百分之百報到率，台南的教學環境仍是多數老師所嚮往的。

台南市產業工會理事長陳葦芸表示，他縣市教育局為了搶老師都提早辦教甄，雖然南市今年再把教甄筆試日期提早，但台中、台北等縣市還是早一步，有的甚至5月中旬就要辦，台南辦完教甄筆試，人家已經放榜了，還是要加快腳步，留住更多在地好人才，以及吸引外地人才來台南任教。

依資料顯示，台北市國小教師甄試5月17日筆試，嘉義縣、彰化縣、台中市、雲林縣是6月8日。南市教育局說，教甄日期不會和其他縣市同一天，可吸引更多人報名。