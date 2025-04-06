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學生團體爭取教師離線權 立院法制局：應儘速入法

中央社／ 台北6日電

立法院法制局報告指出，近年因課綱調整、教育環境改變等因素，教師工作負荷增加，教育界開始關注老師下班後，仍要回覆學生、家長老師訊息的議題，但台灣對教師離線權相關法制付之闕如，應予立法明定以保障教師權益。

學生團體「鉛筆藍圖」2月在立法院舉行記者會時表示，學生權益高漲，但教師權益卻未受重視，希望為教師爭取「離線權」，讓教師在下班後有權利選擇不回覆學生家長的來電及訊息，還給教師喘息空間。

據立法院法制局「教師離線權相關權益保障之法制研析」報告，歐盟成員國陸續以立法方式賦予勞工離線權，讓勞工下班後可自工作脫離，享有不需與工作聯繫的權利，離線權法制化已成為國際趨勢。但包括法國、義大利、西班牙、比利時、斯洛伐克、希臘、葡萄牙等國家，都是規範勞工離線權，對教師離線權並未特別加以說明。

報告指出，澳洲在2024年引入離線權，以保護員工在工作時間以外免受不合理接觸，且從2024年8月26日起適用於國家系統員工與雇主，並發布「公共部門離線權指南」，澳洲公務員也適用離線權。

報告表示，基層老師反映，LINE早已成為親師雙方溝通工具，許多教師下班後還接到家長訊息，常需立刻處理、回應，也是另類加班；教育部2021年發函給各縣市政府，針對教師加班提供合理勞動權益的補償機制，但各縣市作法不同，應由中央主管機關統一規範較為妥適。

報告也說，目前台灣對於離線權的推動僅止於勞工部分，教師尚未有明確的法律規範，但相較於企業員工，教師在下班後接收到的即時通訊軟體公務使用的來源及內容，定會更加多元及複雜化，教師需要離線權更甚於其他行業，應儘速入法，以建立制度化機制。

報告建議，應透過「法律」將教師離線權納入教師相關法規中，關於離線權定義、明文賦予離線權、禁止不利益對待及罰則，都須透過立法落實，而非僅由指導原則予以規範，建立離線權法制及相關配套措施，以確保教師權益。

教師 立法院

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