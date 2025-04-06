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政大教授派駐捷克研究產業 盼尋台捷半導體合作潛力

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
政治大學經濟系教授莊奕琦在捷克期間，曾接受捷克著名的經濟日報（Hospodářské noviny）專訪，以兩大版面篇幅報導其對捷克半導體產業發展的觀察與建言。圖／政治大學提供
政治大學經濟系教授莊奕琦在捷克期間，曾接受捷克著名的經濟日報（Hospodářské noviny）專訪，以兩大版面篇幅報導其對捷克半導體產業發展的觀察與建言。圖／政治大學提供

政治大學經濟系教授莊奕琦獲外交部經費支持，代表政大受邀前往捷克查理士大學進行5個月的駐點研究，聚焦台灣企業在捷克的發展現況及半導體產業鏈合作機會。莊奕琦在捷克的研究了解台商在當地的產業發展模式，探討如何深化台商在捷克的高端製造布局，並發現捷克在半導體材料、製造、封裝及檢測等領域的發展潛力，以及在人力資源上工作與生活平衡的態度。

政治大學指出，捷克與台灣關係非常友好，近年來成為台商布局歐洲的新據點。在台捷雙邊合作計畫下，政治大學與查理士大學共同合作成立「半導體供應鏈韌性中心」，專注於半導體供應鏈管理研究，政大定期派代表在查理士大學駐點，研究產業鏈發展與風險評估。

由外交部提供經費支持、教育部協助，莊奕琦在查理士大學與參與計畫的各學院共同商議、研擬大方向和相關的研究議題。在捷克期間，莊奕琦深入研究台商在當地的產業發展模式，並拜訪包括富士康、緯創等台灣企業據點，分析其經營策略與挑戰。他指出，在捷台商多數仍以組裝與代工為主，來料加工的生產模式，供應鏈仍高度依賴亞洲，未來可透過與當地供應商的技術合作，尋找潛在的利基市場，深化在捷克的高端製造布局。

此外，捷克擁有深厚的工業基礎，包括精密儀器如顯微鏡製作，特殊化學材料與光學技術基礎，在半導體材料、製造、封裝及檢測等領域具有發展潛力。

不過，莊奕琦點出，捷克的土地已多為私人擁有地，由政府整體規劃科學園區的難度較高。除硬體外，捷克人強調工作與生活平衡的態度和責任分工授權，與亞洲習慣的高工時模式和由上而下的領導風格明顯不同，如何調整人力資源管理策略以符合當地的文化特色，提高當地員工的向心力與穩定度，成為企業經營的重要課題。雖然薪資上捷克是墨西哥的3倍，但捷克高素質人力的生產力，只要經營得當，將能克服薪資差距的劣勢。

在捷克5個月期間，莊奕琦完成兩份廠商訪查報告與兩份專題研究報告，將提供政府與企業的政策參考。政大表示，這項長期研究未來將作為深化台捷半導體經貿關係的重要基礎，促進雙方產業、學術與文化的交流。

半導體 台商 捷克

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