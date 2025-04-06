校長大洗牌！新北6校高中職異動 教局估10年內遇退休潮

新北有24所市立高中、6所市立高職，有6校校長因屆滿或退休確定異動，近2年新北高中職校長一波大洗牌。新北教育局長張明文說，現任的高中職校長在55歲上下，未來10年勢必有一波高中校長屆齡退休大潮。

新北市教育局表示指出，新北114學年度校長遴選符合異動資格的學校有20所，其中海山高中校長古秀菊、林口高中校長高栢鈴、樟樹高中校長陳浩然屆齡退休，新北高工校長林清南提早1年申請退休，第二任任滿的校長則有板橋高中長賴春錦、淡水商工于賢華，這6校確定變動；另有11校第一屆4年任滿、3校第二任將屆滿符合出缺資格。

海山中學校長古秀菊說，近年親師生關係變動大，當了20年校長感受強烈，一部分是學生、家長對自身權利爭取變多，另一方面則是教育制度改變，比如服儀、老師管教鬆綁，老師怕太嚴苛侵犯人權、過於鬆綁陷管教不力的難為窘境；另外近年都會區學生選擇私中趨勢增加，也是未來校長面臨的挑戰之一。

新北高工校長林清南則表示，因離屆齡只剩1年，加上第二任屆滿，乾脆提早退休陪家人。由於新北高工是新北指標性高職孕育無數技職國手，林直言新校長挑戰有2部分，一是準備技藝、技能競賽的師資與資源，需不斷地投入，二則是少子化影響下，專業切的更細，實習工廠不足、空間侷促，盼能增建大樓。

張明文說，此次出缺的規模都在掌握之中，新北市立高中職校長幾乎都會做到65歲屆齡退休，新北高工校長林清南提早退休，除了是人生規畫，另一方面是考量新北高工是指標性高職，希望讓接棒者能及早接手，因此提早1年辦理退休。

此次，校長出缺的新北高工等高中職都算熱門學校，張明文說，新北高中職校長遴選風氣還不錯，不至於惡性競爭，或出現黑函文化等。