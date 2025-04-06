國教署推多元閱讀 桌遊、讀劇也成趣味閱讀素材

教育部國教署推廣國民中小學多元閱讀活動，113年度補助22縣市751所學校，辦理各項多元閱讀活動，挹注經費1400萬餘元，推廣閱讀遍及離島偏鄉學校，經由多元的閱讀活動營造校園閱讀風氣，培養學生閱讀習慣及興趣。其中，多所離島學校也透過桌遊、讀劇、傳統美食體驗閱讀，提升學生理解與表達能力。

國教署說，為推動國民中、小學閱讀活動計畫，各縣市政府辦理多元形式的閱讀活動，讓閱讀成為學生生活中的一部分及提升學生閱讀興趣。例如新竹縣政府以「書海探險隊－古老精靈的召喚」為主題，讓國中小學生跟著閱讀遊新竹，以在地文藝作品呈現鄉鎮的文化特色。

離島偏鄉學校方面，金門縣卓環國小辦理「閱讀寫作營」，透過桌遊「說書人」引導學生對事物有更多元的描述，提升學生「說」的能力；澎湖縣七美國中辦理「走讀人特色閱讀講座」，搬演「巧新婦」一劇，以做伙來讀台語劇本，提供學生有趣的閱讀課程，發展創造思考性閱讀；連江縣仁愛國小辦理「馬祖好多餅」，以傳統美食體驗為主題，進行多文本閱讀教學，設定在地特色傳統飲食為指定主題，引導學生探討生活必需，並透過資料蒐集與實地踏查，增加同儕之間的交流，提升理解與表達的能力。