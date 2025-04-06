教部推國中小閱讀活動 補助751校逾1400萬元

教育部推動國中小閱讀活動計畫，113年共補助22縣市、751校，挹注經費逾新台幣1400萬元，學校透過桌遊、台語劇本、美食體驗等多元主題，將閱讀深植於學習過程中。

教育部今天發布新聞稿指出，為推展閱讀教育，強化弱勢地區閱讀資源，教育部國民及學前教育署推廣國中小多元閱讀活動，希望學生經由多元的閱讀活動，培養閱讀習慣及興趣，營造校園閱讀風氣，深化閱讀素養量能，提升終身學習能力。

教育部113年度共補助22縣市、751校，辦理各項多元閱讀活動，挹注經費逾新台幣1400萬元，各縣市政府也辦理多元形式的閱讀活動，讓閱讀成為學生生活中一部分，並提升閱讀興趣。

以離島偏鄉學校為例，金門縣卓環國小辦理「閱讀寫作營」，透過桌遊「說書人」引導學生對事物有更多元的描述，提升「說」的能力；澎湖縣七美國中則辦理「走讀人特色閱讀講座」，藉由「巧新婦」繪本，邀學生一起讀台語劇本，透過有趣的閱讀課，啟發創造思考性閱讀。

另外，連江縣仁愛國小則辦理「馬祖好多餅」，以傳統美食體驗為主題，進行多文本閱讀教學，設定在地特色傳統飲食為指定主題，引導學生探討生活必需，並透過資料蒐集與實地踏查，增加同儕之間的交流，提升理解與表達的能力。

國教署表示，閱讀方式可以創意多元，例如文本閱讀、走讀文化、戲劇表演、生活探索等，運用不同元素，讓學生沉浸探索閱讀的奧妙，增進閱讀活動的深度，未來將持續協助學校發展多元樣貌的閱讀活動，蘊育校園閱讀風氣，讓閱讀成為終身學習的磐石。