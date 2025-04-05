數學＋平板讓學生重拾學習熱情 她成教育家部落格典範

教育部近期更新「教育家部落格」，介紹中小學典範教師故事。新竹縣博愛國中教務主任劉文育在上數學課時結合平板輔助，找出每個單元的核心概念，再結合平板電腦設計課程，成功讓學生重新愛上數學。

劉文育在上數學課時，發現一名學生持續趴著，下課後她向前關心，學生卻表示：「老師你不要管我了啦！我從小就放棄數學了。」促使劉文育思考如何幫助孩子重拾熱情、重新愛上數學。正巧，學校裡有位生物老師正嘗試用平板電腦輔助教學，讓劉文育動念，何不試試新的教學方式。

對此，劉文育檢視數學教材，找出每一個單元的核心概念，再結合平板設計課程，透過平板電腦的方便攜帶、使用靈活與高度互動等優異特性，成功讓學生重新愛上數學。

劉文育舉例，以往學生學習「對稱圖形」，紙本上的圖形不會動，必須透過想像才可能抓到概念，但是透過平板App輔助，輕輕觸碰螢幕將圖形上的座標軸旋轉以後，圖形就會跟著動起來。又例如學習「拋物線」時，告訴學生點畫得夠多，就能構成拋物線，但課堂上要求學生畫幾千幾百個點實務上很難做到，這時拿出平板則可快速展現拋物線。

劉文育也利用分組活動，根據學生的程度來設計挑戰任務，如學習「三角形的內角和為180度」的數學概念時，低成就的學生可透過摺紙或剪貼，再加上平板的輔助，很快就會發現數學不若想像中來得難，高成就學生則能透過平板來做進一步的探索。當學習對稱圖形時，學生也可拿著平板走入校園，尋找生活中隱藏著哪些對稱圖形。

劉文育表示，記得自己頭一次拿著平板走進教室時，資訊組長不安地在教室外走來走去，上課前還雞婆一直叮囑許多小細節，現在她與許多老師仍延續著前輩夥伴的熱情，要繼續在教育這條路上為孩子做得更多。