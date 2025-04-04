AI生成吉卜力風格「看起來都很像」 多媒體學者點出眉角

AI生成吉卜力風格圖爆紅，與動畫、數位相關的大葉大學多媒體數位內容學士學位學程，受邀為彰化縣政府、大村鄉公所設計廉政吉祥物，將隨廉政志工深入校園，推廣廉政觀念及強化品格教育。

縣政府政風處去年到今年本（4）月舉辦廉政志工專業教育訓練系列活動，並結合大村鄉、埔心鄉等鄉鎮公所辦理課程講習、戲劇表演培訓，其中大村鄉公所邀請大葉大學多媒體學程參與廉政署校園誠信「崇廉尚潔-向上躍升」專案活動執行計畫，系上老師陳志隆、黃懷德指導後，近50件作品投稿，被評選出青蓮娃、葡達大佛兩件作品角逐全國競賽。

大葉大學多媒體學程副教授陳志隆今表示，多媒體學程分為四組，各組主攻動畫與影視特效、遊戲與人工智慧應用、動漫美術與模型製作和漫畫創作，都是時下年輕人喜歡且感興趣，多媒體學程成為學校熱門系所之一。

他表示，學生參賽前，系上把商業理念等理論及實務導入課程，教授1至2個月，接著指導學生做形象設計，因大村鄉公所主辦活動，參賽作品可結合大村鄉特產葡萄並借用英文諧音來創作。

陳志隆又說，AI協助人類處理圖像，任何人都可透過AI生成程式變成吉卜力大畫家，也會因為這個風潮促成資訊程式的學習者眾多，及負責某方面繪圖等步驟流程人員產生工作危機，但AI生成圖象仍需更細膩的人性化修正，一如學生參賽作品不是交給AI思考生成，而是動腦加人工完成，更有人性及獨創性，不致流於「都長得差不多」。