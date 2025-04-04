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回響／非六都高中職 減招門檻放寬

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育部日前則修正「高級中等學校因應少子女化調整班級數及班級人數處理原則」，放寬公立高中職申請減招門檻。圖／聯合報系資料照片
教育部日前則修正「高級中等學校因應少子女化調整班級數及班級人數處理原則」，放寬公立高中職申請減招門檻。圖／聯合報系資料照片

本報去年報導，非六都縣市因人口外流與少子化，全台已有十八所公立高中職向教育部提出調降班級人數。教育部日前修正「高級中等學校因應少子女化調整班級數及班級人數處理原則」，移除就學區就學機會率逾百分之一二○才能調降班級人數的限制，學校因應趨勢減招，可望更有彈性。

去年各校和教育部提出望因應少子化酌減班級人數，而根據班級人數處理原則第三條，前一學年度就學區就學機會率高於百分之一二○者，才可逐年調整班級人數，並以公立學校每班調降至卅五人，私立學校每班以調降至四十五人為原則。

但以去年花蓮案例，除花蓮高中、女中滿招外，公立技職均無法招滿，花蓮公立學校為此要求一班從卅四人減為卅人，但教育部最終只核減一至二人，又根據花蓮高中提出的花蓮就學機會統計，本學年就學機會率已高達百分之一五三，一一四學年更高達百分之一七○，即便之後遇上龍年效應預估仍會高達百分之一五○。

教育部近日修正班級人數處理原則，取消原就學機會率超過百分之一二○界線，改為教育部可視前一學年各就學區就學機會率、人口趨勢發展，調整學校班級人數，各公私立學校可視實際需求，申請調降。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，近年非六都縣市多面臨少子化、人口外流，若公立普高能先行減招，避免有限的學生持續往前流動，才能確保地方技職體系續存。

少子化 教育部 花蓮

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