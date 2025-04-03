捷克官方出獎學金選送台生交流 我40學生通過面試

教育部日前辦理赴捷克高等教育機構短期進修研究獎學金及斯拉夫語夏令營獎學金甄選面試，兩項獎學金由捷克教育青年暨體育部提供，由我方教育部函請各大學推薦並辦理甄選，鼓勵台灣學生赴捷克進行5個月或10個月短期進修，或參與當地大學舉辦的夏令營活動，共40名學生通過面試。

教育部表示，赴捷克高等教育機構短期進修研究獎學金徵選出25人，每月提供1萬3000捷克克朗，折合約新台幣1萬8710元；若無碩士學歷者，則提供獎學金1萬2000捷克克朗，約新台幣1萬7270元。

另外，教育部也指出，斯拉夫語夏令營獎學金則徵選出15人，由錄取的主辦大學提供夏令營期間的食宿、學費及課程相關活動費用。

教育部說明，捷克位處歐洲中心，蘊含豐歷史文化、交通系統便利、國際化程度高，對國際學生友善。近年來，捷克與台灣已簽署半導體科技、教育、文化等相關領域合作備忘錄。另外，與其他歐美國家相比，捷克的生活物價較為親民，適合國際學生前往留學。

教育部於每年1月公告赴捷克短期進修研究獎學金報名所需資格，夏令營獎學金為2月公告，符合報名資格學生經就讀學校第1階段篩選後，函送教育部報名文件，由教育部於3月中舉辦第2階段面試甄選，通過面試可取得候選資格，申請資料會送交捷克各大學校院進行審查，預計六月底由捷克各大學通知申請者錄取結果。

高等教育機構短期進修研究獎學金獲獎者將於今年9月或10月起赴捷克，斯拉夫語夏令營獎學金獲獎者將於7至8月間赴捷克各大學參加活動。教育部也說，今年來不及參加甄選，可於明年準備獎學金報名文件，並透過就讀學校報名。