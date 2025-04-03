與小朋友植下台灣原生樹種 李遠曝國家兒童未來館進度
為了讓兒童一起參與國家兒童未來館籌建過程，文化部在童節假期第一天舉辦「尋夢之森－國家兒童未來館兒童植樹活動」。文化部長李遠除了與孩子們一起種下台灣原生樹種，也再度化身為小野爺爺，以說故事的方式，帶著大小朋友一起進入兒未館的希望之旅，更曝兒未館的願景館即將於今夏誕生。
李遠說，今天種下的這些樹，也是要預告帶著許多人願望的「國家兒童未來館願景館」即將在今年夏天誕生，將在等待兒未館完成前的這幾年，帶著大家搶先「玩」。他會找更多機會到願景館跟小朋友說故事。
念生物系的李遠也和小朋友介紹，今天大家種的樹分別為台灣櫸、光臘樹與茄苳等3種不同的台灣原生樹種。而選擇3樹種種植，是因為同一個地方如果只種同種樹，其中只要有一株生病了，其他都會跟著生病，他機會教育，為了保護森林的樹種，種樹時要選擇不同的樹；而光臘樹是獨角仙主要棲息的樹種，相反的台灣櫸則是最害怕獨角仙。
李遠說，他與伊東豊雄對於兒未館的想像都是把大自然帶進建築，所以除了戶外大量的植栽，兒未館的頂樓也會種滿樹。今天所有小朋友種下的樹，除了可以讓大家看著樹長大，也共同參與及期待兒未館建築過程，甚至這些樹有可能未來會移進建築中，成為兒未館裡的一部分。
文化部說，今天活動設計3大體驗內容，讓孩子在「玩中學」、「動手做」實踐中，實際參與兒未館的成長。植樹活動中，可以學習基本的植樹方法，親手將小樹苗種入土中；攀樹體驗引導孩子以不同視角認識基地的自然環境，在專業攀樹師指導下，安全地學習攀爬樹木；土壤改良體驗則讓孩子們瞭解土壤結構與養分，學習土地與植物間的互動關係，進一步提升對自然生態的尊重。活動結束後，每位參與的小朋友也都帶回一棵台灣原生種小樹苗回家繼續照顧。
文化部表示，兒未館的建設依照進度持續推進，經過建築團隊的努力與多方意見彙整，已於今年初提出基本設計，將接續辦理細部設計及建照申請作業。考慮距離開館還有數年時間，李遠先前提出基地內規畫「願景館」想法，透過各種展示及工作坊活動，讓孩子們在這裡學習、創作，並與兒未館一起成長。願景館正在進行裝修作業中，即將於今年夏季正式啟用。
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