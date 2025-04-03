回響／非六都少子化嚴峻 教部放寬公立高中職減招門檻

本報去年報導，非六都縣市因人口外流且少子化，對此，113學年全台已有18所公立高中職向教育部提出調降班級人數。教育部日前則修正「高級中等學校因應少子女化調整班級數及班級人數處理原則」，移除就學區就學機會率超過120％才能調降班級人數限制，學校因應趨勢減招，將更有彈性。

去年各校和教育部提出申請，望因應少子化酌減招生數，但教育部設有班級人數處理原則，第三條規定，前一學年度各就學區就學機會率高於120%者，可逐年調整班級人數，公立學校每班調降至35人，私立學校每班以調降至45人為原則，學校可視實際需求申請調整，但須經報教育部後核准。

但根據去年花蓮案例，除花蓮高中、女中仍是滿招學校外，公立技職均已無法招滿，花蓮公立學校為此多要求一班從34人減為30人，但教育部最終只核減1至2人。又根據花蓮高中提出的花蓮就學機會率統計，113學年就學機會率已高達153%，114學年更高達170%，即便是116學年遇上龍年效應，預估仍會高達150%。

教育部近日修正班級人數處理原則，取消原先就學機會率超過120％門檻限制，也同步取消公立學校每班調降至35人，私立學校每班以調降至45人原則，改為教育部可視前一學年各就學區的就學機會率、人口趨勢發展，調整學校班級人數，各公私立學校可視實際需求，申請調降。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，教育部管轄下學校可不再受學區就學機會率120%的限制就能申請減招，近年非六都縣市多面臨少子化、人口外流，屆時遇到龍年子女升讀高中人數也不會增加太多，但若地方公立學校普通高中能先確實減招，避免有限的學生持續往前流動，才能確保地方技職體系的續存。

再者，魏佳卉也說，少子化後未減招，相較過往學生雖更容易考入公立普通高中，但有些學生應該去技職體系學一技之長，看到普高已好升讀也往普高擠，學校也很為難。若公立普高能配合少子化適度減招，也能重新穩定該學區的就學狀況。

教育部則表示，本次修正原則配合去年8月發函，核定114學年主管的公私立學校每班班級人數調降一人。且教育部對主管的公私立學校班級學生人數，一直以來均視人口發展趨勢，採公私立衡平考量、分階段穩定調降處理。