快訊

3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

台股動盪、地緣政治風險升 房市329檔期今年有戲唱？

聽新聞
0:00 / 0:00

回響／非六都少子化嚴峻 教部放寬公立高中職減招門檻

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部日前則修正「高級中等學校因應少子女化調整班級數及班級人數處理原則」，放寬公立高中職申請減招門檻。圖／聯合報系資料照片
教育部日前則修正「高級中等學校因應少子女化調整班級數及班級人數處理原則」，放寬公立高中職申請減招門檻。圖／聯合報系資料照片

本報去年報導，非六都縣市因人口外流且少子化，對此，113學年全台已有18所公立高中職向教育部提出調降班級人數。教育部日前則修正「高級中等學校因應少子女化調整班級數及班級人數處理原則」，移除就學區就學機會率超過120％才能調降班級人數限制，學校因應趨勢減招，將更有彈性。

去年各校和教育部提出申請，望因應少子化酌減招生數，但教育部設有班級人數處理原則，第三條規定，前一學年度各就學區就學機會率高於120%者，可逐年調整班級人數，公立學校每班調降至35人，私立學校每班以調降至45人為原則，學校可視實際需求申請調整，但須經報教育部後核准。

但根據去年花蓮案例，除花蓮高中、女中仍是滿招學校外，公立技職均已無法招滿，花蓮公立學校為此多要求一班從34人減為30人，但教育部最終只核減1至2人。又根據花蓮高中提出的花蓮就學機會率統計，113學年就學機會率已高達153%，114學年更高達170%，即便是116學年遇上龍年效應，預估仍會高達150%。

教育部近日修正班級人數處理原則，取消原先就學機會率超過120％門檻限制，也同步取消公立學校每班調降至35人，私立學校每班以調降至45人原則，改為教育部可視前一學年各就學區的就學機會率、人口趨勢發展，調整學校班級人數，各公私立學校可視實際需求，申請調降。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，教育部管轄下學校可不再受學區就學機會率120%的限制就能申請減招，近年非六都縣市多面臨少子化、人口外流，屆時遇到龍年子女升讀高中人數也不會增加太多，但若地方公立學校普通高中能先確實減招，避免有限的學生持續往前流動，才能確保地方技職體系的續存。

再者，魏佳卉也說，少子化後未減招，相較過往學生雖更容易考入公立普通高中，但有些學生應該去技職體系學一技之長，看到普高已好升讀也往普高擠，學校也很為難。若公立普高能配合少子化適度減招，也能重新穩定該學區的就學狀況。

教育部則表示，本次修正原則配合去年8月發函，核定114學年主管的公私立學校每班班級人數調降一人。且教育部對主管的公私立學校班級學生人數，一直以來均視人口發展趨勢，採公私立衡平考量、分階段穩定調降處理。

少子化 教育部 花蓮

延伸閱讀

教保服務人員組245專業社群 交流教學技巧

清大副教授詐領研究費補助40萬遭判刑 法官：貪圖小利

教育部新人事 高教司前司長朱俊彰接任常務次長

區桂芝遭校方約談 教部證實：3月兩度接獲陳情「不當政治性言論」

相關新聞

回響／非六都少子化嚴峻 教部放寬公立高中職減招門檻

本報去年報導，非六都縣市因人口外流且少子化，對此，113學年全台已有18所公立高中職向教育部提出調降班級人數。教育部日前...

喊話言論自主權！教團嘆：「文化中國」 被扭曲成「政治中國」

北一女教師區桂芝日前受中國中央電視台專訪引熱議，校方更宣布禁止老師接受中國官媒採訪。教團感嘆，環境氛圍使得老師口中的「文...

台灣孩童沒運動習慣 專家指讓小朋友做1事有效提升動作發展

兒童身體動作發展將影響其健康、腦力發展、認知功能、社會適應和學業表現，但動作發展常常遭人忽略。國科會自十年前建立「幼兒發...

與小朋友植下台灣原生樹種 李遠曝國家兒童未來館進度

為了讓兒童一起參與國家兒童未來館籌建過程，文化部在童節假期第一天舉辦「尋夢之森－國家兒童未來館兒童植樹活動」。文化部長李...

公幼半班一師看似合理實則衝擊照顧品質 老師求修法

以往被認為教學品質掛保證的公幼，因少子化衝擊招生失利；加上縣市政府撙節經費，出現招生不足額的班級，一班僅一名老師的狀況。教師、教保員雖力求自救，但公幼抽籤時節近了，「半班一師」亂象卻擴大。公幼師勞權和幼兒照顧品質誰來顧？

國教署補助分享會全國逾200場 激盪創意提升教保品質

教育部國教署補助各地方政府舉辦「教保服務人員專業發展社群計畫成果分享會」，讓各地教保人員交流經驗、學習彼此的做法，共同提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。