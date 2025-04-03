快訊

MLB／大谷翔平轟出再見全壘打 道奇開季8連勝破衛冕軍紀錄

任天堂Switch 2台灣定價、開賣時間出爐！比日本海外版便宜 官方曝原因

台灣遭川普課徵32%對等關稅影響多大？ 5要點一次看

台灣與捷克合作 徵選學生參與斯拉夫語夏令營

中央社／ 台北3日電

捷克政府提供獎學金，由台灣教育部協助徵選，鼓勵青年學子到捷克高等教育機構短期進修，以及參與斯拉夫語夏令營，共40名學生通過面試，捷克各大學預計6月底通知申請者錄取結果。

教育部今天發布新聞稿指出，捷克教育部、青年暨體育部提供獎學金，由台灣教育部發函各大專校院推薦並徵選，鼓勵學子到捷克進行5個月或10個月短期進修研究，或參與當地大學舉辦的3到4週夏令營活動。

其中赴捷克高等教育機構短期進修研究獎學金徵選出25人，每月提供1萬3000捷克克朗（約新台幣1萬8710元），沒有碩士學位則是獎學金1萬2000捷克克朗（約新台幣1萬7270元）。

斯拉夫語夏令營獎學金徵選出15人，由錄取的主辦大學提供夏令營期間的食宿、學費及課程相關活動費用。

通過面試者可取得候選人資格，後續申請資料將函送捷克教育、青年暨體育部，再轉請捷克各大學院校書面審查，預計於今年6月底通知申請者錄取結果。

捷克近年與台灣簽署在半導體科技、教育、文化等相關領域的合作備忘錄，維持緊密合作關係。教育部並指出，與其他歐美國家相比，捷克的生活物價較為親民，非常適合國際學生前往留學。

夏令營 捷克 教育部

延伸閱讀

教育部新人事 高教司前司長朱俊彰接任常務次長

「希望槍聲停止」捷克外長稱美俄通話無重大改變 喊話須設定1條件

美停止資助自由歐洲電台 捷克外長籲歐盟承接營運

波蘭、捷克力推半導體 經部盼台捷貿易合作促投資

相關新聞

喊話言論自主權！教團嘆：「文化中國」 被扭曲成「政治中國」

北一女教師區桂芝日前受中國中央電視台專訪引熱議，校方更宣布禁止老師接受中國官媒採訪。教團感嘆，環境氛圍使得老師口中的「文...

台灣孩童沒運動習慣 專家指讓小朋友做1事有效提升動作發展

兒童身體動作發展將影響其健康、腦力發展、認知功能、社會適應和學業表現，但動作發展常常遭人忽略。國科會自十年前建立「幼兒發...

公幼半班一師看似合理實則衝擊照顧品質 老師求修法

以往被認為教學品質掛保證的公幼，因少子化衝擊招生失利；加上縣市政府撙節經費，出現招生不足額的班級，一班僅一名老師的狀況。教師、教保員雖力求自救，但公幼抽籤時節近了，「半班一師」亂象卻擴大。公幼師勞權和幼兒照顧品質誰來顧？

國教署補助分享會全國逾200場 激盪創意提升教保品質

教育部國教署補助各地方政府舉辦「教保服務人員專業發展社群計畫成果分享會」，讓各地教保人員交流經驗、學習彼此的做法，共同提...

教師現場觀察 APCS檢測只靠學校資源難高分

ＡＰＣＳ檢測近年廣泛用於升學，大學於申請入學管道陸續設立ＡＰＣＳ組與資安組，以頂大為例，一一四學年ＡＰＣＳ組多要求學生觀...

APCS 1年增至6次 實作可分級

隨著愈來愈多大學資工、電機系將ＡＰＣＳ（大學程式設計先修檢測）列為升學參採之一，報考人數也逐年增加。教育部如今迎來ＡＰＣ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。