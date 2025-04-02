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台灣孩童沒運動習慣 專家指讓小朋友做1事有效提升動作發展

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國科會今舉辦「台灣兒童身體動作發展調查成果」記者會。記者張博瑞／攝影
國科會今舉辦「台灣兒童身體動作發展調查成果」記者會。記者張博瑞／攝影

兒童身體動作發展將影響其健康、腦力發展、認知功能、社會適應和學業表現，但動作發展常常遭人忽略。國科會自十年前建立「幼兒發展資料庫」，就定期發表長期追蹤的資料。學者今指出，台灣7到8歲兒童有2成缺乏運動習慣，每周7小時以上者不到2成，建議家長及早培養、注重孩子身體動作的平衡發展。

國科會今舉辦「台灣兒童身體動作發展調查成果」記者會，由國立台灣師範大學教授張鑑如所執行的「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」研究團隊，以台灣學前3至6歲及國小低年級兒童的長期追蹤調查資料為依據，提供身體動作發展的樣貌，解析影響發展的重要因素，也提供初步建議給家長及教育機構等參考。

張鑑如表示，身體動作發展不足將造成孩童動作協調困難、注意力不集中、影響運動參與及日常活動表現、更可能降低其自信心。台灣兒童的身體動作能力發展隨著年齡穩定成長，特別是在學前階段（3至5歲），發展速度較快。

張鑑如說，在展現不同的身體動作能力時，男女表現又有其長，在學前及學齡階段，女孩在需要使用手部小肌肉群的動作，特別是手指、手掌和手腕等部位協同運作的精細動作表現，例如，會自己轉回並轉緊寶特瓶蓋，顯著優於同階段男孩；而國小男孩在需要使用全身或大肌群，如手臂、腿部、軀幹，所做出的粗大動作表現，例如，會自己雙腳連續往前跳，則明顯超越同階段女孩。

調查研究也發現，兒童的運動種類愈多、時間愈長、強度愈高，其粗大與精細動作的發展也愈好。然而，台灣有高達8成多的國小低年級兒童，運動時間未達世界衛生組織（WHO）建議每日應達1小時的標準，相比美國國小兒童有42%達標率，落差顯著。

此外，台灣兒童缺乏運動習慣，每5名國小低年級學童中就有1人沒有規律運動。即便有運動習慣，運動強度仍不足，僅大約3成達到如游泳、打籃球、踢足球此類中強度以上運動，遠低於日本的63%。

張鑑如說，家事參與可有效提升兒童身體動作能力的發展。在這份研究提到，兒童家事參與種類愈多、時數愈長，其身體動作發展愈好。如拖地、倒垃圾、曬衣服、刷浴室、套床單等粗重運動有助兒童粗大動作發展；而像擦桌子、摺衣服、洗餐具、擺碗筷等輕便運動則可提升兒童精細動作能力。交錯分工，可讓孩童練習不同的動作能力。

林口長庚醫院主治醫師陳嘉玲也說，將家事融入到孩童的日常生活中，將有助其身體動作能力的發展，像是在孩子們的點心時間後，讓他們自行收拾碗盤、整理桌面，就是規律活動融入日常的作法。

在政策面上，張鑑如也建議，教育機構應增加校內兒童身體活動時間，提升體能課程的趣味性，鼓勵孩子在下課和放學後多運動。此外，也建議衛生福利部、教育部等相關部會，透過各類平台宣導兒童身體動作發展的重要性。張說，過往曾經發「動滋券」，未來或許可考慮發「家庭親子運動消費券」，讓親子有誘因可以一起動起來。

此研究針對台灣102年4月1日至103年3月31日出生幼兒進行抽樣，學齡前計1175名樣本、學齡階段則有2365名樣本，男女比例近半，問卷皆由親生母親填答，且兒童未有重大傷病或身心障礙。

台師大教授張鑑如表示，身體動作發展不足將造成孩童動作協調困難、注意力不集中、影響運動參與及日常活動表現、更可能降低其自信心。記者張博瑞／攝影
台師大教授張鑑如表示，身體動作發展不足將造成孩童動作協調困難、注意力不集中、影響運動參與及日常活動表現、更可能降低其自信心。記者張博瑞／攝影
研究調查指出，在粗大動作（單腳跳、倒立）、精細動作（用筷子、翻荷包蛋）男女表現有異。圖為教授示範屬於精細動作之筷子夾綠豆。記者張博瑞／攝影
研究調查指出，在粗大動作（單腳跳、倒立）、精細動作（用筷子、翻荷包蛋）男女表現有異。圖為教授示範屬於精細動作之筷子夾綠豆。記者張博瑞／攝影

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