教保服務人員組245專業社群 交流教學技巧
研習不再只是聽演講，教育部透過補助，鼓勵教保服務人員組成專業社群交流經驗，113學年度全國共有245個社群，並透過分享會，邀請學者專家給予建議，共同提升學前教育品質。
教育部今天發布新聞稿指出，110學年度起補助各縣市辦理「教保服務人員專業發展社群計畫成果分享會」並持續至今，以多元創新方式，分享社群運作成果。
分享會的一大特色，是邀請學者專家擔任回應人，例如基隆市政府的活動中，教保服務人員分享環境教育、融合教育、生命教育、社區營造等議題，並由台北市立大學教師朱郁文擔任回應人，講評各社群的特色並給予回饋。
彰化縣政府的分享會中，設置社群的活動攤位，讓與會者動手操作，增加實際體驗和互動，從中學習各領域教學經驗，以及學習區的教材資源與陳設方式。
教育部表示，會持續支持專業社群、分享會，透過經驗分享、同儕互動與回饋，促進教保服務人員的專業成長，共同提升教保活動課程品質。
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