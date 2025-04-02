國教署補助分享會全國逾200場 激盪創意提升教保品質

教育部國教署補助各地方政府舉辦「教保服務人員專業發展社群計畫成果分享會」，讓各地教保人員交流經驗、學習彼此的做法，共同提升學前教育品質。國教署統計，113學年度全國共245個專業社群參與這項計畫。

國教署表示，分享會邀請專家學者擔任回應人，針對各社群成果給予回饋與建議。同時，開放當地的教保服務人員參與，讓更多人從中學習，確保社群的專業發展發揮最大效果。

以基隆市為例，成果分享會聚焦在環境教育、融合教育、生命教育以及學習區的設計，並透過海報展示各社群的成果。不僅能讓參與者更清楚社群運作的方式，也促進互相交流與經驗分享。與會人員從中激發更多創新點子與解決方案，並深化對學前教育議題的理解與應用。

彰化縣則是以動手實作的方式進行分享。活動邀請了國立台東大學教授林以凱擔任回應人，並設立社群攤位，讓與會人員親自體驗不同的教學活動。例如，在攤位上實際操作教材、參與體驗活動等，讓教保人員能夠更直接地學習各種教學方式與學習區的設計。透過這樣的交流，彼此激盪想法，增進專業知識，共同打造符合課綱精神的教保活動與學習環境。