APCS 1年增至6次 實作可分級

隨著愈來愈多大學資工、電機系將ＡＰＣＳ（大學程式設計先修檢測）列為升學參採之一，報考人數也逐年增加。教育部如今迎來ＡＰＣＳ首次變革，不僅場次從一年三次，增為六次，實作題則實施分級選測，學生可依能力自由選考初級至高級；觀念題調整為單節次，且程式語言增列Python，開放學生自由選擇。

主辦單位、台師大副校長李忠謀表示，ＡＰＣＳ雖迎來變革但難度不變，待今年六月場次結束後將公告實作題初級至高級等範例題本，十月考試就會採用新方案，屆時學生可參考範例題本先行規畫。

ＡＰＣＳ檢測分為觀念、實作題，自二○一五年開辦以來，報名人數亦節節高升，十年前初開辦時，觀念、實作題個別約五千人報考，至一一○學年後兩者雙雙突破二萬人。將ＡＰＣＳ首次變革列入升學參採的校系也愈來愈多，以一一四學年申請入學為例，共五十四個資訊相關學系將ＡＰＣＳ首次變革列入第一階段檢定項目。

台師大表示，自一一四學年起，ＡＰＣＳ首次變革檢測場次增為六場，程式設計實作題更名為程式實作，分成初級、中級、中高級、高級等四種測驗等級供選測，提供C/C++、Java及Python語言撰寫程式，每等級三道試題，檢測時間從原本四題一五○分鐘，改為三題一二○分鐘。

另外，程式設計觀念題更名為程式識讀，原測驗兩節次一二○分鐘，改為一節次九十分鐘，除了既有C程式語言題本外，也增加Python供應測者選擇。

李忠謀指出，過去觀念題以C語言為主，但近年審閱學生實作題時觀察到學生多使用Python，加上Python較好入門，因此觀念題增列Python。

李忠謀也說，為不影響升學參採，實作題分四個等級但仍對應至一至五級分。以三級分為例，分數範圍落在中級一五○至三百分，或中高級一百至一四九分，學生能力若有望取得三級分，可思考要報考中級或中高級。

清大資工系主任楊舜仁表示，實作題分四種等級，代表有能力者不用再花時間寫簡單的試題，可省力專攻適合的等級。又觀察申請入學ＡＰＣＳ組或特殊選才學生都有較明確的志向，入學後課業可顧得較好，「我是滿推崇的」。