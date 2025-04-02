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教師現場觀察 APCS檢測只靠學校資源難高分

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
APCS檢測近年廣泛用於升學，具備APCS檢定的學生愈來愈多。（示意圖） 本報資料照片
APCS檢測近年廣泛用於升學，具備APCS檢定的學生愈來愈多。（示意圖） 本報資料照片

ＡＰＣＳ檢測近年廣泛用於升學，大學於申請入學管道陸續設立ＡＰＣＳ組與資安組，以頂大為例，一一四學年ＡＰＣＳ組多要求學生觀念題、實作題均個別達四級分。但教育界也表示，依據現有的國、高中資訊課節數及教學資源，想考到四級分以上的難度頗高。

因應科技浪潮，ＡＰＣＳ檢測近年報考人數節節攀升，以一一四學年大學申請入學為例，第一階段檢定、篩選納入ＡＰＣＳ檢測的校系中，包括台大、清大、陽明交大、中央大學等都要求學生觀念題、實作題均須達到四級分。

北市一名黃姓資訊教師表示，大學申請入學ＡＰＣＳ組多還是鎖定具偏才、程式特殊專才的學生，但一○八課綱下高中資訊科技、生活科技個別都只有二學分，採兩門課上下學期對開，節數偏少，學生想靠體制內的資源考到四級分以上真的不容易，需要靠外部資源自我學習加強。

台北市中正高中資訊教師賴和隆則談到，問題還是回到高中端須提供充足的加深加廣或多元選修課程，學習和檢測才能相呼應。而大學科系也應開放更多ＡＰＣＳ組名額，以此鼓勵學生即早學習，高中階段才能先有扎實的學習並搭配檢測，也能緩解上大學後，學生因能力困境停修課程等窘境。

全教總高中職主委巫彰玫表示，ＡＰＣＳ檢定如同各式英文檢定，學校也許不會針對要應考ＡＰＣＳ的學生特別加強，除了相關課程以外，還是要靠學生課後努力，很多資訊科技教師也會利用課餘時間協助學生。

升學 教師 申請入學 ＡＰＣＳ

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