教育部法制處長懸缺 前國父紀念館長鄭乃文接任
教育部前法制處長李嵩茂去年11月被投訴涉及職場霸凌，今年1月「基於綜合考量」調任參事。處長職務懸缺多時後，教育部今天宣布，由前國父紀念館長、現任參事的鄭乃文接任。
去年起公部門霸凌事件頻傳，原任法制處長的李嵩茂，也遭人在社群平台Dcard貼文披露，曾甩門、飆罵，或以壓公文、退會議資料等方式，要求一連報告數小時，疲勞轟炸部屬。
教育部於今年1月3日對外說明，「基於綜合考量」將李嵩茂改調參事，之後法制處長職務便懸缺多時。
教育部今天透過文字向媒體說明，法制處處長職務自3月28日起由參事鄭乃文接任。
根據教育部提供的資訊，鄭乃文為中國文化大學中山學術研究所博士，歷任國立國父紀念館館長、國立台灣藝術教育館館長、教育部督學、學生事務及特殊教育司司長、參事等職務。
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