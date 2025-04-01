快訊

直播／共軍今對台軍演 國防部17時臨時召開記者會說明

1-2月期發票中獎清冊出爐 「11名千萬得主」他在豆漿店花35元中大獎

鄭文燦涉貪案又異動！法官重病「住院多日」 桃院證實由審判長代理

聽新聞
0:00 / 0:00

政大徵才博覽會提供2.5萬職缺 精品業設專場搶人才

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
2025政大徵才博覽會近日登場，共設有143個攤位，超過170家橫跨金融、科技、時尚等產業企業參與，預計釋出超過2.5萬個職缺。圖／政大提供
2025政大徵才博覽會近日登場，共設有143個攤位，超過170家橫跨金融、科技、時尚等產業企業參與，預計釋出超過2.5萬個職缺。圖／政大提供

2025政大徵才博覽會近日登場，共設有143個攤位，超過170家橫跨金融、科技、時尚等產業企業參與，預計釋出超過2.5萬個職缺。台達電、華碩、玉山金控等企業多提供國際職缺，國際精品Chanel則於政大設立徵才專場，重視學生專業與跨文化溝通能力。

政大徵才月今年以「扭轉方塊，翻轉未來」為主題，傳遞「每個旋轉都是嘗試，最終拼成最想要的自己」的理念。校長李蔡彥表示，大學作為人才培育的出口港，徵才月是幫助學生了解產業發展，並提升與產業的連結。國際化也是政大徵才月的特色，今年徵才博覽會吸引多家國際企業參與，不少企業也積極延攬政大國際生人才。

政大徵才月活動涵蓋企業說明會、職涯講座、企業參訪等形式。今年包括台達電、華碩電腦、正美集團、玉山金控等企業皆提供海外輪調與國際職缺，其中正美集團以國際儲備幹部 (MA) 為招募重點，積極網羅具全球視野的政大人才。

政大也指出，國際精品Chanel今年於政大設立徵才專場，舉辦校園徵才說明會，特別安排視覺陳列團隊於早上8點進駐會場佈置，打造符合 Chanel品牌精神的環境，讓學生更理解品牌價值與精神，感受時尚產業的魅力。Chanel台灣董事總經理Olivier Combemorel，及 Vogue亞太區總編輯Leslie Sun也共同參與政大徵才月職涯講座，與學生暢談品牌經營與職涯發展

政大職涯中心總監張文美表示，今年特別在原有的星星 (表示招募外籍生) 、月亮 (招募僑生)、太陽 (招募身心障礙人士)、地球 (招募原住民) 地圖中新增「機器人」圖示，代表AI相關職缺，涵蓋鴻海科技集團、聯華電子、宏碁電腦等業界龍頭，開啟科技與人文、商學、傳播的跨域對話，政大也持續強化AI課程布局，提升學生競爭優勢。

政大 職涯發展 職缺

延伸閱讀

UBA／政大5連霸 教頭點名王暐嘉是隱形功臣

UBA／得分王被守死 劉丞勳連三亞軍悟人生

UBA／連3年冠軍戰退健行 政大締造50連勝5連霸王朝

UBA／政大明拚50連勝 陳子威：順其自然、接受結果

相關新聞

政大徵才博覽會提供2.5萬職缺 精品業設專場搶人才

2025政大徵才博覽會近日登場，共設有143個攤位，超過170家橫跨金融、科技、時尚等產業企業參與，預計釋出超過2.5萬...

獎金最高達15萬 教育部智慧鐵人創意競賽今起報名

為鼓勵青年學子跳脫傳統教育體制，並在遊戲中發揮多元能力，教育部青年署舉辦智慧鐵人創意競賽已20逾年。今年第二梯次初賽即日...

教育部青諮會邁入第7屆 遴選14北中南青少年代表關注多元議題

教育部國教署自108年成立青少年諮詢會，盼能促進青少年對教育公共事務的參與與關注，至今已邁入第7屆。國教署透過階段性書面...

總獎金破千萬！新北高中、大學生獎學金開放報名

為鼓勵學子向學、減輕家庭負擔，新北市政府已連續16年推出高中以上學生獎學金，今年度就讀高級中等以上學校學生獎學金即日起至...

生生喝鮮乳 彰化開跑 北市擬擴及國高中

中央喊停「班班有鮮乳」政策，地方縣市爭取恢復不成，台北、彰化自行籌措經費推動，2縣市近28萬學生受惠。彰縣本周起啟動，不...

南投特教生缺旅費 婆媽捲袖包1萬顆水餃義賣送愛

為讓身心障孩子走入世界，南投特殊教育學校規畫帶特教生赴韓國旅遊，但部分學生礙於家庭經濟無力負擔，該校業師及婆媽志工得知後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。