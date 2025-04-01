政大徵才博覽會提供2.5萬職缺 精品業設專場搶人才

2025政大徵才博覽會近日登場，共設有143個攤位，超過170家橫跨金融、科技、時尚等產業企業參與，預計釋出超過2.5萬個職缺。台達電、華碩、玉山金控等企業多提供國際職缺，國際精品Chanel則於政大設立徵才專場，重視學生專業與跨文化溝通能力。

政大徵才月今年以「扭轉方塊，翻轉未來」為主題，傳遞「每個旋轉都是嘗試，最終拼成最想要的自己」的理念。校長李蔡彥表示，大學作為人才培育的出口港，徵才月是幫助學生了解產業發展，並提升與產業的連結。國際化也是政大徵才月的特色，今年徵才博覽會吸引多家國際企業參與，不少企業也積極延攬政大國際生人才。

政大徵才月活動涵蓋企業說明會、職涯講座、企業參訪等形式。今年包括台達電、華碩電腦、正美集團、玉山金控等企業皆提供海外輪調與國際職缺，其中正美集團以國際儲備幹部 (MA) 為招募重點，積極網羅具全球視野的政大人才。

政大也指出，國際精品Chanel今年於政大設立徵才專場，舉辦校園徵才說明會，特別安排視覺陳列團隊於早上8點進駐會場佈置，打造符合 Chanel品牌精神的環境，讓學生更理解品牌價值與精神，感受時尚產業的魅力。Chanel台灣董事總經理Olivier Combemorel，及 Vogue亞太區總編輯Leslie Sun也共同參與政大徵才月職涯講座，與學生暢談品牌經營與職涯發展。

政大職涯中心總監張文美表示，今年特別在原有的星星 (表示招募外籍生) 、月亮 (招募僑生)、太陽 (招募身心障礙人士)、地球 (招募原住民) 地圖中新增「機器人」圖示，代表AI相關職缺，涵蓋鴻海科技集團、聯華電子、宏碁電腦等業界龍頭，開啟科技與人文、商學、傳播的跨域對話，政大也持續強化AI課程布局，提升學生競爭優勢。