獎金最高達15萬 教育部智慧鐵人創意競賽今起報名

為鼓勵青年學子跳脫傳統教育體制，並在遊戲中發揮多元能力，教育部青年署舉辦智慧鐵人創意競賽已20逾年。今年第二梯次初賽即日起至4月15日開放報名，高中職學生皆可組隊（4至6人）報名，獎項最高達15萬元。

青年署表示，今年第二梯次智鐵賽將於5月4日在全國北中南各區同步開賽，且分為初賽、複賽及決賽，每年的題目皆具備創新性，且均無重複，並在實作活動的競賽中，比拚極限創意，激發高中職生們的無限想像，再配合隊伍中夥伴的分工合作，贏得智鐵賽的最高榮譽。

青年署指出，本年度第一梯次初賽的關卡考驗參賽者的實作能力，以移動球體的裝置作為命題，參賽團隊需根據乒乓球、鋼珠、彈珠、彈力球、BB彈等不同球體的特性，在有限的材料下構思有效移動球體的策略。本次的實作題考驗團隊如何精準的移動不同類型的球體，並控制球的移動方向和移動距離。

青年署說，第一梯次初賽的「體育及其他題」需要參賽者以腳趾控制義大利麵，傳遞塑膠杯與紙杯，側重核心肌群的力量和創意思維。場上的選手們努力保持身體平衡，場邊隊友則以暖心的口氣替他們加油，希望兼具身體與精神的平衡，一舉拿下高分。