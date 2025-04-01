教育部青諮會邁入第7屆 遴選14北中南青少年代表關注多元議題

教育部國教署自108年成立青少年諮詢會，盼能促進青少年對教育公共事務的參與與關注，至今已邁入第7屆。國教署透過階段性書面審查，評估學生在參與學生會、自治組織、學生社團幹部等經驗中所培養的軟實力，並透過面試過程深入了解學生對教育公共事務的熱情與多元想法。國教署指出，遴選過程競爭激烈，經過書面審查與面試階段，遴選出14位青少年代表委員。

本屆青少年諮詢會代表，來自台北、高雄、宜蘭、屏東、台中、新竹等學校公私立高中與實驗教育學生，國教署說，青少年代表委員關注議題範圍廣泛，包含技高教育、環境保育、偏鄉資源、性別平等、學生自治組織發展、心理健康等學生權益事項，展現對教育政策的關注與深度思考。

國教署表示，青少年諮詢會是一個廣徵青少年教育公共事務建言平台，旨在促進多元聲音的尊重與不同觀點的包容，透過與青少年代表委員的互動交流，不僅能深化學生對教育公共事務的理解與參與，還能讓學生在實踐中學會如何表達觀點與提出建議，此過程不僅對學生本身的成長至關重要，也有助於促進教育政策更具包容性與前瞻性，讓學生參與教育公共事務等觀念能持續深化。