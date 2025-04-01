2025 第二十二屆 ATCC 全國大專院校商業個案大賽

ATCC Camp 十小時馬拉松創意競演、千人角逐初賽第二輪參訪指導資格

經過 3/8 (六) 商周工作坊 和 3/15 (六) 五堂實戰工作坊課程與3/16 (日) 五家議題 Workshop 的學習充電後，3/22(六) 全天，來自全國近 1,000 名參賽同學將要正式迎戰 ATCC Camp 重頭戲－連續十小時馬拉松式企畫大綱提案競賽，以爭取五家議題夥伴初賽第二輪參訪指導資格。

本屆 ATCC Camp 再次規畫耗費人力和物力甚鉅的千人活動。邀請華碩、遠傳電信、新北市政府、台灣高鐵、林堉璘宏泰教育基金會(偕同弘道老人福利基金會)等議題夥伴主管同仁和 OB 學長姊來現場指導並讓同學QA請益的主要目的，是試圖讓每個參賽同學都能有平等的起跑點，進而促成所有團隊與其業主都能進行深度互動交流。當天全國所有參賽團隊齊聚一堂，除了近距離接觸第一線主管與歷屆傑出學長姊並向其提案請益；主辦單位也有提供由協辦夥伴黑松公司與聯華食品熱情贊助的飲料和零食，讓同學們可以專心投入連續10小時的馬拉松挑戰。此外，戰略夥伴商周和邁肯亦在現場設有展位和同學互動交流。

ATCC 千人 CAMP現場鳥瞰實況。 圖／ATCC 提供

第 22 屆 ATCC 千人 CAMP 於 3/22 (六) 在臺灣大學綜合體育館盛大舉辦，這場大規模連續 10 小時馬拉松式的參訪指導資格挑戰賽，共有來自全國各大專院校近千名學子參與，本屆所有參賽團隊將準備了兩週的提案企畫，向所屬出題方業師評審簡報並 QA 請益，產官學攜手協作，試圖激盪碰撞出創新解決方案。今年的 CAMP 延續以往高張力精煉提案模式，透過提案簡報、聽取業師回饋建議、OB 學長姐諮詢與兩輪 QA 指導等環節，讓參賽團隊在一天內快速修正企畫提案，同時也接軌業界商務與實戰思維並強化解決問題能力。

華碩、遠傳電信和新北市政府組諮詢室內外學生團隊提案簡報與排隊等待實況。 圖／ATCC 提供

林堉璘宏泰教育基金會組(偕同弘道老人福利基金會)和台灣高鐵組諮詢室學生提案簡報與業師指導回饋實況。 圖／ATCC 提供

在經歷實戰工作坊、開幕典禮論壇和議題 Workshop 洗禮後，每組團隊在 CAMP 現場必須充分發揮「團隊合作」、「臨機應變」與「時間管理」等能力，最終方能順利提交高完成度與紮實內涵的提案企畫大綱。當天除了各家議題夥伴諮詢室提供上、下半場 office hour 外；OB 學長姐諮詢區、邁肯與閱人諮詢區也同步讓參賽團隊直接向前輩們請益，透過答問指導與經驗傳承，許多團隊迅速掌握重點，使提案更趨成熟完備。而商周集團也特別設置攤位，現場為同學開通數位訂閱權限，甚還幫同學都整理好了學習專區，方便同學查找資料。過程中有機會請益或交流互動的同學，相信都能獲得寶貴建議，並藉以增進提案可行性與競爭力。

台灣高鐵組主管業師群講評與公告 Priority Pass (免死金牌) 現場實況。 圖／ATCC 提供

學生團隊在得知獲頒 Priority Pass (免死金牌) 時的興奮神情。 圖／ATCC 提供

本屆 CAMP 一大亮點是於中午及傍晚分別公布兩次 Priority Pass (免死金牌)名單。各家議題夥伴針對表現優異團隊給予特別肯定，獲選團隊能直接晉級，此舉的確也激勵出團隊力求表現的積極態度，最終五家一共發出16張免死金牌，公告時也能明顯感受到同學們振奮激動的心情。此外，為了讓同學在 10 小時燒腦消耗戰中保持最佳狀態，黑松公司和聯華食品特別贊助黑松純水、FIN 運動飲科和黑松茶花綠茶以及可樂果、卡迪那洋芋片等經典零食隨時補充能量。

黑松公司和聯華食品慷慨贊助多樣飲品和零食，讓同學隨時補充能量。 圖／ATCC 提供

商周也在現場為同學開通數位訂閱權限，豐富參賽團隊的知識儲備。 圖／ATCC 提供

Camp 企畫大綱提案競賽在同學踴躍提問請益、業師與學長姊們悉心指導解惑的熱絡互動下圓滿落幕，無論最終晉級與否，期盼所有參賽同學都在這場挑戰中獲得寶貴經驗與成長養份，也祝福大家接下來都能在屬於自己的舞台上持續發光發熱！

完整照片請見【22nd ATCC 千人 CAMP 實況精彩回顧】：https://www.facebook.com/share/p/1B2TUAkkJs/