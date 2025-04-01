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總獎金破千萬！新北高中、大學生獎學金開放報名
為鼓勵學子向學、減輕家庭負擔，新北市政府已連續16年推出高中以上學生獎學金，今年度就讀高級中等以上學校學生獎學金即日起至18日止，開放申請，補助名額計780名，總發放獎學金1115萬。
教育局指出，2025年就讀高級中等以上學校學生獎學金，開放設籍新北市滿6個月以上、就讀國內公私立高中以上學校，包含高中職、大專院校、碩士及博士班就讀學生，學業成績達80分以上、體育成績70分以上者，皆可申請，身心障礙生及低收入戶學生優先錄取。
其中補助對象分為高中職組445名，每人核發1萬；大專院校組335名，每人核發2萬，鼓勵符合申請資格的學生，把握機會踴躍申請。
去年獲得獎學金的鶯歌工商廣告設計科學生王佑琳分享，自己是低收入戶家庭，本身又患有先天性第一類型糖尿病，每個月必須額外花費一筆不小的開銷。有了這筆獎學金減輕家裡的經濟負擔，還有機會購買課外讀物。
同獲獎學金的復興商工美術科學生葉馨于，從小就對畫畫充滿熱情，期許自己保持在校好成績，走出屬於自己的康莊大道。
能仁家商美容科王麗萍，將獎學金運用考證照準備上，為了專業證照考試，從基礎知識到實際操作，每個環節都花大量的時間鑽研練習，感謝有獎學金的幫助，考取多張乙級及丙級美容美髮相關證照，感到滿滿成就感。
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