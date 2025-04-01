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生生喝鮮乳 彰化開跑 北市擬擴及國高中

聯合報／ 記者林麗玉簡慧珍／連線報導
台北市長蔣萬安出席生生喝鮮乳政策說明會。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安出席生生喝鮮乳政策說明會。記者曾吉松／攝影

中央喊停「班班有鮮乳」政策，地方縣市爭取恢復不成，台北、彰化自行籌措經費推動，2縣市近28萬學生受惠。彰縣本周起啟動，不少學校昨已開始配送；北市4月14日正式上路，市長蔣萬安說，未來希望擴及國、高中。

率先恢復的彰化年籌措8千萬元經費，供應公立國中、小學及附幼，逾9萬學生受惠；每名學生每周1瓶，原則上提供鮮奶和豆漿，否則可選喝果汁，但不能選保久乳。

彰化縣府表示，鮮乳放在保冷袋內車送到校，各班值日生提回班上立刻飲用。教育處另補助學生數未達300人的101所小學購買冷藏設備存放鮮奶，沒冷藏設備的國中也獲補助採購。昨配送首日，有學生反映喝到加糖果汁，有違含糖飲食不進校園政策，教師希望改善。

北市投入1億8400萬元經費，18.4萬名小學、幼兒園學童受惠。蔣萬安昨與6大通路商開政策說明會，將由學童每周兌換。萊爾富數位行銷處長楊子緯表示，已盤點校區附近門市約十多家，預判會有較大量兌換；如果學童忘了帶數位學生證，可到Life-ET輸入卡號及學號「拉單」兌換。

蔣萬安表示，業者第一時間都回應「覺得這是好事，願意支持」，雖然中央停辦，但市府認為「再窮不能窮孩子、再苦不能苦孩子」，克服各項困難。他說，北市政策擴及私立學校，未來若經費允許，執行面沒問題，很希望擴及國高中生。

北市教育局補充，4月7日試營運，北市學童、幼兒持數位卡可至全台逾1.5萬家門市領取，提供鮮奶13種、豆漿15種供學童兌換，寒暑假不提供。

北市 鮮奶

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