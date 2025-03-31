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教產工會籲贊成調升特教加給 南市府盼中央整體評估

中央社／ 台南31日電

台南市教育產業工會今天指出，教育部針對特教教師加給調升對各縣市進行調查，結果僅台南市不同意，導致進度卡關；市府回應並非反對，而是建議應同步評估調整不同職務加給。

台南市教育產業工會今天召開「一市卡全國，教育倒退嚕」記者會，針對多年未調整的特教教師加給發聲，民進黨台南市議員朱正軒也出席支持調升。

南台市教育產業工會理事長陳葦芸表示，去年9月全教總針對特教加給長期未調升的不合理現象召開記者會後，教育部也正面回應表示將進行調升，並對各縣市進行加給調升方案意見調查，但據了解調查結果除台南市不同意外，其他縣市都同意調升。

陳葦芸表示，特教加給金額在前身特教津貼於民國81年調整為新台幣1800元後，至今已33年未調整，此次計畫調漲1000元已經偏低，台南市卻堅持反對，導致全國特教教師引頸期盼33年的特教加給調升仍遙遙無期，且極有可能胎死腹中。

台南市政府教育局新聞稿指出，針對教育產業工會關心特殊教育職務加給，由月支領1800元調增至28 00元事宜，目前特教班導師可同時領有導師費及特教職務加給，集中式特教班已是「雙」導師制，分散式資源班及巡迴輔導班也有1名導師。

教育局指出，符合資格的特教班導師除每月領導師費3000元，外加特教職務加給合計4800元，已超過教師兼任組長職務加給4720元；若特教加給調增至2800元，則特教班導師每月領取導師費與職務加給合計5800元，將超過教師兼主任職務加給5750元，導致校內不同職務加給失衡。

教育局強調，學校不同職務者薪資結構有其設計考量，教育局並非反對調整特教老師職務加給，而是在調整單一職務加給時，應同步評估調整學校兼任不同職務教師，才能避免失衡、確保薪資結構更符公平性與合理性，並鼓勵優秀教師兼任行政工作。

教育局指出，建議中央政策推行應整體審慎評估各項業務工作負擔及權責輕重，系統思考進行調整必要性，以免顧此失彼並衍生後續職務加給失衡問題，且中央若研議調增職務加給，應全額補助縣市政府，避免加重地方財政負擔。

台南 教師 教育局

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