南投特教生缺旅費 婆媽捲袖包1萬顆水餃義賣送愛

為讓身心障孩子走入世界，南投特殊教育學校規畫帶特教生赴韓國旅遊，但部分學生礙於家庭經濟無力負擔，該校業師及婆媽志工得知後，捲起衣袖合力包了1萬顆水餃，經家長會協助義賣完售，成功募集10萬元，也讓學生得以順利出遊。

國立南投特殊教育學校指出，該校特教生受身心障礙影響，少有機會走出戶外，更無法像一般孩子能出國旅遊，但為讓學生能了解外面的世界，增添國際視野，安排今年高三生赴韓國首爾海外參觀，進行國際教育交流，也當作是畢業旅行。

但南投位居偏鄉，該校不少特教生家境並不優渥，為讓減輕學生家庭經濟支出，校方向教育部爭取補助，但仍有部分低收弱勢學生無力支應上萬元的部分負擔，協助該校課程的業師得知後，號召婆媽組成志工隊，捲起衣袖合力包水餃義賣。

台灣奇異天然飲食教育關懷協會理事長楊秀媛說，該協會在3年前進入該校協助餐飲烘焙課程，任教至今的孩子也要畢業了，卻得知部分學生因經費短缺，恐無法成行，他們因此決定發揮所長幫忙備料調料，並與志工、校內師生動手包水餃。

而因校方粗估學生旅費缺口約10萬元，為籌足學生旅費，該校家長會長孔瑞琪奔走協助義賣，確定有人認購水餃後，由志工隊每次出動13至15人，最終在短短2周內義賣出500盒共1萬顆水餃，成功募款達標，學生4月得以順利出遊。