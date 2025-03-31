快訊

好市多熟食區添新品！ 2款人氣台日小吃開賣「百元有找」

14片櫛瓜880元客人傻眼 牛五蔵聲明：虛心致歉「保留法律追訴權」

緬甸強震逾5千死傷…遺屬被迫街頭火化 遺體腐敗「死亡氣味」瀰漫

聽新聞
0:00 / 0:00

南投特教生缺旅費 婆媽捲袖包1萬顆水餃義賣送愛

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
身心障孩子罕有機會出國，南投特教學校安排赴韓教育旅行，但旅費不足，業師及志工包了1萬顆水餃，由家長會協助義賣成功募款。記者賴香珊／攝影
身心障孩子罕有機會出國，南投特教學校安排赴韓教育旅行，但旅費不足，業師及志工包了1萬顆水餃，由家長會協助義賣成功募款。記者賴香珊／攝影

為讓身心障孩子走入世界，南投特殊教育學校規畫帶特教生赴韓國旅遊，但部分學生礙於家庭經濟無力負擔，該校業師及婆媽志工得知後，捲起衣袖合力包了1萬顆水餃，經家長會協助義賣完售，成功募集10萬元，也讓學生得以順利出遊。

國立南投特殊教育學校指出，該校特教生受身心障礙影響，少有機會走出戶外，更無法像一般孩子能出國旅遊，但為讓學生能了解外面的世界，增添國際視野，安排今年高三生赴韓國首爾海外參觀，進行國際教育交流，也當作是畢業旅行。

但南投位居偏鄉，該校不少特教生家境並不優渥，為讓減輕學生家庭經濟支出，校方向教育部爭取補助，但仍有部分低收弱勢學生無力支應上萬元的部分負擔，協助該校課程的業師得知後，號召婆媽組成志工隊，捲起衣袖合力包水餃義賣。

台灣奇異天然飲食教育關懷協會理事長楊秀媛說，該協會在3年前進入該校協助餐飲烘焙課程，任教至今的孩子也要畢業了，卻得知部分學生因經費短缺，恐無法成行，他們因此決定發揮所長幫忙備料調料，並與志工、校內師生動手包水餃。

而因校方粗估學生旅費缺口約10萬元，為籌足學生旅費，該校家長會長孔瑞琪奔走協助義賣，確定有人認購水餃後，由志工隊每次出動13至15人，最終在短短2周內義賣出500盒共1萬顆水餃，成功募款達標，學生4月得以順利出遊。

南投特教學校校長王志全則說，特教生平時在生活與學習面臨諸多挑戰，出國對有身心障孩子的家庭來說，更是遙不可及，多虧有業師、志工及家長會相助，幫助學生實現出國夢想，孩子也在能力範圍內幫忙包水餃賺旅費，更是寶貴的經驗。

身心障孩子罕有機會出國，南投特教學校安排赴韓教育旅行，但旅費不足，該校業師及志工包1萬顆水餃義賣，學生也動手協助賺旅費。記者賴香珊／攝影
身心障孩子罕有機會出國，南投特教學校安排赴韓教育旅行，但旅費不足，該校業師及志工包1萬顆水餃義賣，學生也動手協助賺旅費。記者賴香珊／攝影
南投特教學校安排特教生赴韓教育旅行，但旅費不足，幸經業師、志工包水餃，並由家長會協助義賣成功募款，校方今致贈感謝狀。記者賴香珊／攝影
南投特教學校安排特教生赴韓教育旅行，但旅費不足，幸經業師、志工包水餃，並由家長會協助義賣成功募款，校方今致贈感謝狀。記者賴香珊／攝影
南投特教學校安排特教生赴韓教育旅行，業師及志工包水餃，並由家長會協助義賣成功募款，校長王志全（右2）今率學生致謝合影。記者賴香珊／攝影
南投特教學校安排特教生赴韓教育旅行，業師及志工包水餃，並由家長會協助義賣成功募款，校長王志全（右2）今率學生致謝合影。記者賴香珊／攝影
身心障孩子罕有機會出國，南投特教學校安排赴韓教育旅行，但旅費不足，業師及志工包了1萬顆水餃，由家長會協助義賣成功募款。記者賴香珊／攝影
身心障孩子罕有機會出國，南投特教學校安排赴韓教育旅行，但旅費不足，業師及志工包了1萬顆水餃，由家長會協助義賣成功募款。記者賴香珊／攝影
身心障孩子罕有機會出國，南投特教學校安排赴韓教育旅行，但旅費不足，該校業師及志工包1萬顆水餃義賣，學生也動手協助賺旅費。記者賴香珊／攝影
身心障孩子罕有機會出國，南投特教學校安排赴韓教育旅行，但旅費不足，該校業師及志工包1萬顆水餃義賣，學生也動手協助賺旅費。記者賴香珊／攝影
身心障孩子罕有機會出國，南投特教學校安排赴韓教育旅行，但旅費不足，業師及志工包了1萬顆水餃，由家長會協助義賣成功募款。記者賴香珊／攝影
身心障孩子罕有機會出國，南投特教學校安排赴韓教育旅行，但旅費不足，業師及志工包了1萬顆水餃，由家長會協助義賣成功募款。記者賴香珊／攝影
身心障孩子罕有機會出國，南投特教學校安排赴韓教育旅行，但旅費不足，業師及志工包了1萬顆水餃，由家長會協助義賣成功募款。記者賴香珊／攝影
身心障孩子罕有機會出國，南投特教學校安排赴韓教育旅行，但旅費不足，業師及志工包了1萬顆水餃，由家長會協助義賣成功募款。記者賴香珊／攝影
身心障孩子罕有機會出國，南投特教學校安排赴韓教育旅行，但旅費不足，業師及志工包了1萬顆水餃，由家長會協助義賣成功募款。記者賴香珊／攝影
身心障孩子罕有機會出國，南投特教學校安排赴韓教育旅行，但旅費不足，業師及志工包了1萬顆水餃，由家長會協助義賣成功募款。記者賴香珊／攝影

出國旅遊 水餃 義賣

延伸閱讀

南市府與企業聯手 推庇護農藝工場蔬菜箱

南投原民青年暑期工讀抽籤 2個月最高可領5.7萬元

影／南投罷免辦歡送會 八炯助講宣布1事高呼「陳之漢 我來了」

南投竹山牛湖傳事故 男疑修水管跌落野溪溺斃

相關新聞

生成式AI浪潮席捲全球 新北市投入5億元打造AI教室

為跟上AI時代，新北市長侯友宜今宣布投入5億元經費，逐年汰換全市班級電腦硬體，讓班級電腦使用AI軟體能更快速，建構AI教...

南投特教生缺旅費 婆媽捲袖包1萬顆水餃義賣送愛

為讓身心障孩子走入世界，南投特殊教育學校規畫帶特教生赴韓國旅遊，但部分學生礙於家庭經濟無力負擔，該校業師及婆媽志工得知後...

新北公益寫作班頒獎 10位小達人展現夢想與創意

新北市教育局今舉辦國小公益寫作班頒獎典禮，今年以「走進夢想專賣店」為主題，帶領孩子透過寫作將心中願景化為文字。有978人...

寒暑假延托日數挨批不足 桃市：開辦率達95%將再加強

民團體檢六都托育制度，發現各地公幼雖提供延托，但開辦時間不穩定，無法符合雙薪家長需求，桃園市延長照顧日數更是六都最少。桃...

去年失誤捲土重來 全國技能競賽分區賽二林工商3選手奪金

第五十五屆全國技能競賽分區賽落幕，國立二林工商在青年組摘金抱銀共獲11個獎項，其中漆作裝潢、CNC銑職類的選手捲土重來，...

北市學童限定！「生生喝鮮乳」4月7日上路 這6通路可換

配合臺北市「鮮奶週報-生生喝鮮乳」計畫，7-ELEVEN、全家便利商店自4月7日起均於門市設立兌換專區，提供學童就近兌換...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。