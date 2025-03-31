聽新聞
0:00 / 0:00
南投特教生缺旅費 婆媽捲袖包1萬顆水餃義賣送愛
為讓身心障孩子走入世界，南投特殊教育學校規畫帶特教生赴韓國旅遊，但部分學生礙於家庭經濟無力負擔，該校業師及婆媽志工得知後，捲起衣袖合力包了1萬顆水餃，經家長會協助義賣完售，成功募集10萬元，也讓學生得以順利出遊。
國立南投特殊教育學校指出，該校特教生受身心障礙影響，少有機會走出戶外，更無法像一般孩子能出國旅遊，但為讓學生能了解外面的世界，增添國際視野，安排今年高三生赴韓國首爾海外參觀，進行國際教育交流，也當作是畢業旅行。
但南投位居偏鄉，該校不少特教生家境並不優渥，為讓減輕學生家庭經濟支出，校方向教育部爭取補助，但仍有部分低收弱勢學生無力支應上萬元的部分負擔，協助該校課程的業師得知後，號召婆媽組成志工隊，捲起衣袖合力包水餃義賣。
台灣奇異天然飲食教育關懷協會理事長楊秀媛說，該協會在3年前進入該校協助餐飲烘焙課程，任教至今的孩子也要畢業了，卻得知部分學生因經費短缺，恐無法成行，他們因此決定發揮所長幫忙備料調料，並與志工、校內師生動手包水餃。
而因校方粗估學生旅費缺口約10萬元，為籌足學生旅費，該校家長會長孔瑞琪奔走協助義賣，確定有人認購水餃後，由志工隊每次出動13至15人，最終在短短2周內義賣出500盒共1萬顆水餃，成功募款達標，學生4月得以順利出遊。
南投特教學校校長王志全則說，特教生平時在生活與學習面臨諸多挑戰，出國對有身心障孩子的家庭來說，更是遙不可及，多虧有業師、志工及家長會相助，幫助學生實現出國夢想，孩子也在能力範圍內幫忙包水餃賺旅費，更是寶貴的經驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言