生成式AI浪潮席捲全球 新北市投入5億元打造AI教室

為跟上AI時代，新北市長侯友宜今宣布投入5億元經費，逐年汰換全市班級電腦硬體，讓班級電腦使用AI軟體能更快速，建構AI教育生態圈。新北教育局說明，逐步升級電腦，並強化數位教學內容與溝通平台的應用，可分擔老師點名、聯絡簿、派功課工作，未來會朝改作業發展。

侯友宜今赴江翠國小出席「AI電腦班班都有、AI教室新北先行」記者會，他說，新北市大力推動數位教育，先挹注13億建置1萬4千台智慧電視，再投入13.8億採購11萬2千台平板，達成偏鄉一生一平板、市區每六班配置一班平板目標；最後加碼2.4億元建置校校光纖、1萬8千台基地台及2G高速光纖，讓學生擁有穩定及高速的學習網路。今又宣布汰換電腦政策。

侯友宜現場化身「侯老師」，開箱江翠國小智慧教室的模擬現場，透過新北校園通App，可一鍵推播資訊至智慧電視與學生平板，並與還與AI助教互動，體驗線上點名、電子邀請卡及發送作業等教學情境，侯肯定科技之餘開玩笑說「老師可能要失業了」。

永定國小校長吳彥德說，新北市將逐年汰換每班電腦硬體，改裝微軟Intel Core Ultra 5處理器，NPU算力達48 TOPS；各校資訊組規格更高，採用微軟軟Intel Core Ultra 7處理器與NVIDIA GeForce RTX 4060顯卡，NPU算力高達242TOPS，老師使用Google的Gemini、微軟Copilot等生成式AI更快速。

吳彥德也不諱言，部分老師已經開始以生成式AI為基礎，為學生打評語、改作文，因此有學校購買付費版AI軟體，使用不再受限制。江翠國小校長柯志賢也說，現今學校數位設備升級，從傳統教學轉型為智慧化互動，學生不再只是坐著聽課，還能透過平板及教學軟體即時分享想法、組織討論內容，學習更有意義。