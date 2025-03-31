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新北公益寫作班頒獎 10位小達人展現夢想與創意

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
聯合報副總經理陳偉民感謝教育局、家長協會與校長協會多年來的支持，希望公益寫作班能持續擴大影響力，讓更多孩子體會文字之美。記者張策／攝影
聯合報副總經理陳偉民感謝教育局、家長協會與校長協會多年來的支持，希望公益寫作班能持續擴大影響力，讓更多孩子體會文字之美。記者張策／攝影

新北市教育局今舉辦國小公益寫作班頒獎典禮，今年以「走進夢想專賣店」為主題，帶領孩子透過寫作將心中願景化為文字。有978人參賽，選出10名特優、20名優選。教育局長張明文、家長等人共同見證這場屬於孩子的榮耀時刻。

作文總評老師吳玫香表示，比賽中，看見孩子們對夢想的熱情與努力，每篇作品都充滿創意與情感，鼓勵孩子們將寫作視為實現夢想的橋梁，不斷鍛鍊思考與表達能力，即使遇到瓶頸也要堅持下去。吳玫香形容，寫作像是一場長跑，需要耐力與堅持，偉大的作家從來不是因為天賦，而是透過每天的努力與進步。

張明文表示，閱讀寫作不僅是語文學習，更是一種探索自我與世界的能力。新北市自108年起，攜手聯合報系推動公益閱讀寫作班，迄今已邁入第7年，感謝聯合報與新北市教育局一同攜手深耕教育。

張明文強調，閱讀與寫作能力不僅影響語文學習，還關係到跨領域的理解與應用。他提到，在AI時代，明確表達指令的能力至關重要，而寫作訓練正是最佳途徑之一。張舉例到，有些學生在處理數學題時，不是數學不會，而是題目看不懂，寫作與閱讀是長久必須培養的能力，也將是未來不可被取代的重要技能。

聯合報副總經理陳偉民則感謝教育局、家長協會與校長協會多年來的支持，希望公益寫作班能持續擴大影響力，讓更多孩子體會文字之美。

新北市校長協會副理事長周德銘提到，教育進步需要每個人共同努力，「不是一個人付出100%，而是每個人付出1%。」

今年國小公益閱讀寫作班共計31所國小開班，超過978名學生參與，評選出特優10名、優選20名、佳作120名，共150名獎項。頒獎典禮上，榮獲特優的10位得獎學生分享寫作歷程與夢想，有人希望成為小說家，透過故事感動人心；有人想當程式設計師，探索科技的無限可能；有孩子立志成為不噴灑農藥的果農、溫暖患者的醫生、料理美食的廚師、創業開拓新局的企業家，甚至環遊世界、當藝術老師，或透過語言與世界交流。

特優得主、林口國小六年級曾楷恬說，她的夢想是成為一名廚師，她想做健康料理給家人吃，不僅能省錢，也可以遠離有害人體的化學物質，也想用她能力所及方式救助弱勢團體，做出熱騰騰愛心料理，暖心也暖胃。曾楷恬說，她願意放棄玩樂時間來交換夢想，因為要怎麼收穫先怎麼栽，這是通往夢想的必經之路，要闖過重重關卡，才能迎來璀璨未來。

特優得主、林口國小六年級曾楷恬（右）說，她的夢想是成為一名廚師，她想做健康料理給家人吃，不僅能省錢，也可以遠離有害人體的化學物質。記者張策／攝影
特優得主、林口國小六年級曾楷恬（右）說，她的夢想是成為一名廚師，她想做健康料理給家人吃，不僅能省錢，也可以遠離有害人體的化學物質。記者張策／攝影
特優得主、林口國小六年級曾楷恬（左）說，她願意放棄玩樂時間來交換夢想，因為要怎麼收穫，先怎麼栽，這是通往夢想的必經之路。記者張策／攝影
特優得主、林口國小六年級曾楷恬（左）說，她願意放棄玩樂時間來交換夢想，因為要怎麼收穫，先怎麼栽，這是通往夢想的必經之路。記者張策／攝影
新北市教育局今舉辦國小公益寫作班頒獎典禮，有978人參賽，選出10名特優、20名優選。記者張策／攝影
新北市教育局今舉辦國小公益寫作班頒獎典禮，有978人參賽，選出10名特優、20名優選。記者張策／攝影
新北教育局長張明文強調，閱讀與寫作能力不僅影響語文學習，還關係到跨領域的理解與應用。記者張策／攝影
新北教育局長張明文強調，閱讀與寫作能力不僅影響語文學習，還關係到跨領域的理解與應用。記者張策／攝影
作文總評老師吳玫香說，夢想不在於大小，而在於是否努力去實現。只有勇敢實踐的人，才有資格擁有夢想。記者張策／攝影
作文總評老師吳玫香說，夢想不在於大小，而在於是否努力去實現。只有勇敢實踐的人，才有資格擁有夢想。記者張策／攝影

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