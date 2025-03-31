寒暑假延托日數挨批不足 桃市：開辦率達95%將再加強

民團體檢六都托育制度，發現各地公幼雖提供延托，但開辦時間不穩定，無法符合雙薪家長需求，桃園市延長照顧日數更是六都最少。桃園市教育局回應，全市113學年度寒暑假開辦延托服務比率已達95%以上，後續將進一步引導各園在寒暑假增加辦理天數，並補助各園增加服務人力。

六都市長上任滿2年，托育聯盟等民間團體今公布六都托育制度體檢結果，發現保母薪資漲幅遠低於各行各業，桃園市保母薪資雖漲幅最高，但僅提高667元，導致難以吸引年輕人入行；此外，各地公幼雖提供延長照顧方案，天數仍不足夠，以桃園市為例，公幼寒假平均只開辦5天，暑假平均只開辦20天，不符一般雙薪家庭需求。

桃園市教育局表示，市府已鼓勵各公幼開辦課後留園，如幼生家長參與意願1人以上即可開辦，參與人數達5人應立即開辦，教育局會全額補助開辦費用。

教育局指出，桃園市113學年度公幼延長照顧服務，寒暑假開辦比率已達95%以上，後續將進一步引導各園在寒暑假增加辦理天數，並補助各園增置服務人力。

桃園市婦幼局表示，保母年齡老化是各縣市共同面臨的問題，市府為鼓勵托育人員投入及留任，已率六都之先推出「新進居家托育人員獎助」，未滿一年的新進居家托育人員每年獎助8000元，特定行政區可領1萬元。

同時滾動修正準公共居家托育人員留任獎勵金，除衛福部補助1萬2000元，市府也會依照任職年資分級加碼3000元至9000元。另亦提高準公共托嬰中心托育人員留任獎勵金，年資滿1年以上可領2萬4000元、年資3年以上3萬元，並新增年資10年以上每人每年4萬2000元。