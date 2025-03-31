教產批南市推課室英語充斥作假文化 教局：在乎優質學習

總統賴清德已表示「不再追求其他學科以英語授課」，教育部長鄭英耀也說不會強迫雙語融入學科教學，目標改以英語科能全英文授課。台南教產今指雙語政策方向已調整，但南市教育局仍強推「課室英語能力認證」，造成基層老師反彈，要求取消，回歸正常教學。教育局表示，以鼓勵為主，目的讓學生自然學英語，營造友善的學習環境。

教育局說，推動課室英語計畫未脫離教育本質，更不追求形式主義，將持續傾聽現場聲音，廣納各界建議，務實推動每項教育政策，為學生打造更優質的學習環境。

台南教產理事長陳葦芸指出，教育局初推「課室英語能力認證」時，要求各國中小不分學科的教師錄製教學影片接受審查，並強制各校須達成一定的認證比例，該會就要求取消，當時回應是「自願參加」，不會強迫，但實際上是強制學校完成達標比例。質疑這樣的政策提升了學生學習？還是只是製造政績數字？認為已嚴重干擾正常教學節奏，讓教師的專業教學空間被無謂的形式主義壓榨殆盡。「只有回歸教育本質，才能真正實現為下一代創造更好未來的初衷。」

東海大學外文系講座教授、台大兼任教授何萬順，以及台大人文社會高等研究院長廖咸浩都認為雙語政策是錯誤政策，何萬順說，賴清德在擔任台南市長時提出以英語為第二官語，2019年中央推雙語國家政策，2022年調整為雙語政策，2024年賴清德表示要調整雙語政策。他指出雙語政策除了法源問題，也違反國家語言發展法及違憲，並且雙語教育獨尊英語，將稀釋學習、畫分階級與製造歧視，教師有A咖和B咖，學校也有A咖和B咖。他說，AI來臨，中低階英語能已不具市場價值，目前中央已回頭，在政策上做調整，南市卻推得兇狠，令人吃驚，呼籲「回頭是岸」。

廖咸浩以「野火燒不盡，春風吹又生」比喻，認為明明就是做不下去，還冒出野草，自己站出來，是希望不要讓野草再長出來。他表示，雙語政策這種不專業的願景已經證明既無意義，也徹底失敗，連賴總統都已經明白表示，不在非英語課全英教學。如今台南市昧於潮流、一意孤行，只能用「土法煉鋼」形容。

廖咸浩也以台大對全英語課調查，有百分之四十學生無法吸收，強調競爭力的重要要素是閱讀，並質疑全英語教學是位外國儲才？並以國外過去推動全英語教學為例，都已在做調整和修正，轉為以自己國家語言為主，因為AI科技的改變，以及用自己的語言來學習，才能完全地吸收。「若繼續讓英語反客為主，不但讓學生知識學習受阻，甚至變成半文盲，最終只會讓下一代無法適應AI的時代，而致整個社會失去競爭力。」

全教總理事長侯俊良表示，若教育局這一做法讓學生確實提升學習力，並表現得更好就拿出成果來證明，否則就應趕快取消，回歸正常教學，不要讓學生愈學愈弱勢。