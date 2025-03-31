去年失誤今年捲土重來 二林工商2選手全國技能競賽分區賽奪金

第五十五屆全國技能競賽分區賽落幕，國立二林工商在青年組摘金抱銀共獲11個獎項，其中漆作裝潢、CNC銑職類的選手捲土重來，一雪前恥榮獲金牌；校長丁志昱今表示，得獎選手為同儕樹立榜樣，讓大家看見技職教育發展的無限可能。

全國技能競賽選手來自社會、科技大學及技術型高中的菁英，二林工商在分區賽青年組榮獲3金、1銀、2銅、第五名和4個佳作，合計11個獎項，金牌是展示設計、漆作裝潢、CNC銑床的3個職類。實習主任黃秋柑表示，二林工商選手刻苦耐勞精進技藝，能獲獎項為校爭光，對進軍全國決賽也充滿信心。

漆作裝潢的金牌選手張洺瑄就讀國中時到二林工商培訓，曾獲青少年組全國金牌，升學二林工商室設科並擔任選手，去年參加全國賽因部分失誤未能得獎。張洺瑄說，感謝科上老師指導和家人、同學的鼓勵與陪伴，她沒放棄夢想，終於一圓奪金美夢。

CNC銑床的金牌選手黃韋翔，在國中技藝班就很喜歡機械加工，升學二林工商機械科，執著精進CNC銑床技術。去年第五十四屆分區賽拿到第五名，晉級全國賽因失誤與緊張落居第四名。今年自我突破和師長指導，黃韋翔克服緊張情緒，勇奪分區賽第一名。

展示設計的金牌選手莊玉雪原是「漆作裝潢」選手，一年級參加全國技能競賽獲獎，即提出更改比賽類群的想法，得到指導老師支持。她表示，雖然讀國中技藝班時是漆作裝潢選手，但接觸展示設計後，她發現展示設計更符合自己的興趣，更改志向讓自己可更加揮灑創意。