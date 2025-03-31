北市學童限定！「生生喝鮮乳」4月7日上路 這6通路可換

配合臺北市「鮮奶週報-生生喝鮮乳」計畫，7-ELEVEN、全家便利商店自4月7日起均於門市設立兌換專區，提供學童就近兌換新鮮健康的鮮乳與豆漿類商品。

7-ELEVEN 4月7日至7月6日期間於門市設立「商品兌換專區」，提供9款鮮乳與豆漿供學童憑證兌領。國小學生自4月7日起可先行兌換，4月14日正式納入幼兒園學童，凡持臺北市學籍的公私立國小與幼兒園學生，每週可憑數位學生證或幼兒數位卡證實體卡至7-ELEVEN兌換1瓶指定商品，包含瑞穗鮮乳、統一陽光豆漿、光泉鮮豆漿共9款品項，兌換週期為每週一至週日，可透過OPENPOINT APP「i地圖」查詢庫存。

此外，7-ELEVEN「家庭號飲品專區」長期提供鮮奶、優酪乳、豆漿等多款大包裝飲品優惠，購買指定家庭號飲品就能享有單件特價再加贈OPENPOINT點數7點優惠，4月15日前購買指定進口鮮乳最低109元，4月2日至15日則有1公升瑞穗鮮乳加1公升純喫茶限時合購省12元優惠。搭配麵包、吐司等商品，讓家長可在超商一次買齊早餐所需。

全家便利商店同樣從4月7日起提供北市學童6大品牌、共14款乳飲品及豆奶兌換服務，成為品項最豐富的合作通路。共有乳香世家、義美、林鳳營、光泉等7款國產品牌鮮乳任選，乳糖不耐症學童則可選擇光泉、義美、大醇豆等7款無糖豆漿，全家更是首家供應無乳糖全脂鮮乳的合作通路，讓孩童的鈣質補充更具選擇性與便利性。

4月2日起，全家APP「地圖趣」將提前推出「鮮乳週報地圖」，即時顯示鄰近門市可兌換的商品及庫存數量，家長與學童可先查詢喜好品牌，再前往最近門市兌換。