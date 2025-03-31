教產批台南卡全國成豬隊友 教局喊話國教署：調整職務加給

台南市教育產業工會與南市教師會今天批各縣市都同意要提升33年沒調整的特教加給，只有台南不同意，造成「一市卡全國全國」，呼籲市府不要做豬隊友，讓台南被他縣市笑。 教育局表示，不是反對，而是中央應同步評估調整不同職務者加給，確保薪資結構公平性與合理性。

台南市教育產業工會理陳葦芸表示，過去稱特教津貼的特教加給，從1992年調整為1800元後，迄今未再調整，數十年來物價、薪資大幅變動，這一加給已經杯水車薪，為確保特教教師留才久任，特教加給的調升刻不容緩。台南教甄也準備要啟動了，希望不要因為不調整而影響報考意願。

全教總理事長侯俊仁說，雖然受少子化影響，學生減少，但特教生有增無減，教育政策應以學生為本位，因此去年呼籲教育部處理，教育部也廣泛蒐集各縣市的回應與資料，但到目前為止，各縣市都同意調整，增加1千元，卻僅有台南市未同意。也因為如此讓全國特教加給調整案卡關，呼籲南市不要成為豬隊友，讓特教老師心灰意冷，應立即回應教育部，同意調整特教加給。

陳葦芸表示，由於特教生增加，特教老師壓力增大，愈來愈多特教老師轉任一般老師，南市若同意調整，多給1千元，經費約需1千萬。他縣市都做得到，身為府城、古都卻不同意，相當諷刺，會被他縣市笑。

市議員朱正軒也認為，「一市卡關」說不過去，認為，若涉及公平性，應該向老師們明確表示，其他類別會陸續討論，應從正面的齒輪轉動來看待，希望能跟進其他縣市與中央。陳葦芸也認為應以特教來帶動其他改變，不要「一市卡全國」。贊同特教加給調升方案，方能落實尊重專業與提供合理待遇的正向作為，不僅是對專業的基本尊重，也有助於改善目前教學現場師資招聘困難的現象，讓師資能夠留才久任，確保學生受教權益。

南市教育局表示，特教班導師可同時領有導師費及特教職務加給，目前集中式特教班已是「雙」導師制、分散式資源班及巡迴輔導班也有1位導師，因此符合資格的特教班導師除每月領導師費3000元，也外加特教職務加給1800元，已超過教師兼任組長職務加給4720元。若再調增，合計5800元，將超過教師兼主任職務教師加給5750元，會導致校內不同職務加給的失衡。

教育局強調，非反對調整特教老師職務加給，而是在調整單一職務加給時，應同步評估調整學校兼任不同職務教師，包括組長、主任、校長的職務加給，才能避免失衡、確保薪資結構更符公平性與合理性，並鼓勵優秀教師兼任行政工作。

教育局表示，預估至120學年度南市將再增加200名特教教師，特教工作雖繁重，但積極調降師生比，已有效減輕負擔。建議中央政策推行應整體審慎評估各項業務工作的負擔及權責輕重，系統思考調整的必要性，以免顧此失彼並衍生後續職務加給失衡問題；並喊話國教署，倘研議調增職務加給，應全額補助縣市政府避免加重地方財政負擔。