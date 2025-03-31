「生生喝鮮乳」！國小、幼兒園孩童可周周超商嗶卡免費兌鮮乳

台北市家長看過來！台北市政府共同推動「鮮奶週報」政策，全家（5903）4月7日起全台逾4,300家店舖化身不打烊營養補給站，將提供北市學童6大品牌、共14款乳飲品、豆奶兌換服務，為品項數量最多、品牌選擇最豐富之合作通路，成為台北市逾18.4萬學童的最強營養後盾。透過北市數位學生證、幼兒卡嗶卡周周領，同時APP地圖趣一鍵可查找商品與鄰近店舖便利兌。

國健署公告每日飲食指南，國小學童每天建議攝取1.5杯（約360ML）乳品。全家便利商店為最貼近消費者的消費場域，自4月7日起攜手台北市政府共同推動「鮮乳週報」政策，運用全台4,300間密集據點、24小時不打烊的通路優勢，並透過多品牌、多種類、多商品的方針，提供多達14款乳飲品、豆奶可隨時兌換，家長及學童均能選擇符合需求的商品，化身最給力的24小時不打烊營養補給站。

全家提供孩童多元鈣質營養補給選擇，共有乳香世家、義美、林鳳營、光泉共7款國產品牌鮮乳，讓學童持國小生用「台北市數位學生證」或幼兒園孩童用之「幼兒數位卡證」，便可周周至鄰近的全家便利商店靠卡感應、兌換商品；若有乳糖不耐症之學童，「全家」不僅提供光泉、義美、大醇豆等7款無糖豆漿，更是可兌換通路中，首家供應無乳糖全脂鮮乳之業者，總計共14款乳飲品及豆奶，供台北市18.4萬學童及其家長兌換領取，讓孩童的營養補給選擇更多元便利。

此外，全家APP地圖趣亦將自4月2日起推出「鮮乳週報地圖」，可顯示鄰近店舖「鮮奶週報」可兌換之商品與庫存數量，讓孩童與家長可先查詢喜歡的商品及品牌，再到最近的「全家」就近換，提供最便利即時的查詢與兌換管道。

全家積極運用通路力量展現社會價值，為弱勢學童的健康成長提供穩定支持，2009年起陸續與各縣市政府合作，提供弱勢學生早午餐補助領兌服務，如成為新北市政府幸福晨飽早餐券兌換之合作通路，16年來提供符合補助資格之學生兌換超過770萬份餐食；2023年起，全家亦配合各縣市政府推動愛心餐券數位化，讓弱勢孩童憑數位學生證，便可至鄰近「全家」店舖兌換餐點，目前共與新北市、台中市、彰化市、雲林縣、嘉義市、高雄市、苗栗縣等7縣市合作，每年提供超過百萬人次愛心餐食。另外，自2013年起亦響應「幸福保衛站」計畫，當店舖遇有18歲以下兒少飢餓求助時，提供百元內餐食應急，並協助通報市府，確保孩童獲得即時援助與後續關懷，12年來已累計提供逾4萬人次餐食，讓每位需要幫助的學童都能擁有安心依靠。

全家便利商店不僅響應政府成為兒少最便利的補給應援，更長期關心兒少議題，透過「全家愛心大平台」串連11大公益團體，包括台灣少年權益與福利促進聯盟、靖娟兒童安全文教基金會、中華民國紅心字會、董氏基金會、台灣球芽棒球發展協會、慈懷基金會、紅鼻子關懷小丑協會、勵馨基金會、花蓮兒童暨家庭關懷協會、基督教芥菜種會及全民食物銀行等，並整合「全家零錢捐」、「全家FamiPort捐款」、「全家APP捐款」與「全家Fa點公益捐」四大線上線下行善捐款管道，從兒少權益倡導、交通安全教育、體育發展、醫療照護到家庭支持等多元領域，建構全方位兒少關懷網絡，即日起至年底，誠摯邀請民眾透過「全家FamiPort捐款」、「全家APP捐款」選擇關注的團體捐款支持。