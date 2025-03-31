快訊

要犯潛逃經典！ 鍾文智影響力翻天 除聘尤伯祥也聘司改委員當律師

台股重挫 國安基金：密切關注美關稅政策影響

眨眼看遠能調節近視、老花、飛蚊症、乾眼症？ 醫詳解4種眼疾成因及改善

聽新聞
0:00 / 0:00

公費留考7月15日開放報名 預定201個名額

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導

114年公費留學考試預定6月下旬公告簡章，7月15日開放線上報名，10月4日舉行筆試，12月6日及7日舉行面試，教育部表示，今年預定錄取201名，有意報考者，請留意考試相關重要日程。

教育部表示，今年預定錄取201名，各類別錄取名額如下：一般公費生151名、勵學優秀公費生10名、身心障礙公費生10名、原住民公費生20名及赴新南向國家公費生10名。

本次考試共計有19個學群、92個應考學門。一般公費留學獎助限定攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門之研究領域仍得攻讀碩士學位。鼓勵優秀公費留學、身心障礙公費留學、原住民公費留學及赴新南向國家受獎生，可選擇攻讀碩士或博士學位。

教育部表示，114年配合「五大信賴產業推動方案」，於電資學群及工程學群相關學門共提供64個錄取名額，較113年增加40名錄取名額。相關應考學門及名額包括「人工智慧」10名、「資通訊技術與應用」10名、「網路通訊」5名、「資通訊安全」10名、「新興半導體」5名、「材料科技」3名、「先進製造技術」5名、「能源工程」5名、「造船工程」3名、「航太工程」3名及「飛行器定位與導控」5名等，共計11個學門，歡迎踴躍報考。

半導體 原住民 教育部

延伸閱讀

因應緬甸強震 教育部啟動僑外生心理輔導與學習支持

教育部新人事 高教司前司長朱俊彰接任常務次長

管制陸生修讀核心技術 教育部4月跨部會研商盤點

教育部將管制陸生修讀關鍵技術 卓榮泰要各部會確實提報

相關新聞

教產批台南卡全國成豬隊友 教局喊話國教署：調整職務加給

台南市教育產業工會與南市教師會今天批各縣市都同意要提升33年沒調整的特教加給，只有台南不同意，造成「一市卡全國全國」，呼...

公費留考7月15日開放報名 預定201個名額

114年公費留學考試預定6月下旬公告簡章，7月15日開放線上報名，10月4日舉行筆試，12月6日及7日舉行面試，教育部表...

蔣萬安推生生喝鮮奶 有18萬學童兌換挑戰 業者祭秘密武器

北市長蔣萬安生生喝鮮奶4月14日正式上路，因應18.4萬學童每周兌換，業者也模擬可能狀況、提出因應的「秘密武器」。萊爾富...

緬甸地震 在台僑生：後續恐需經濟協助

緬甸昨天發生規模7.7地震，有在台唸書的緬甸籍學生說，緬甸同時遇政治動盪、天災等，對學生來說是不小壓力，家人經濟原本就不...

卓榮泰：逐步放寬僑生留台就業限制 助台灣持續領先

力拚攬才，行政院長卓榮泰今天出席僑生就業博覽會時表示，台灣對世界有責任，也會繼續扮演世界供應鏈領先的關鍵角色，期盼透過公...

新北國際教育博覽會技職類夯 美日紐澳加學校也來搶人

2025「新北在地幸福學國際教育博覽會」今天在新北市民廣場開幕，現場設有138個攤位，除了67所大專院校、60所高中職參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。