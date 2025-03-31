公費留考7月15日開放報名 預定201個名額

114年公費留學考試預定6月下旬公告簡章，7月15日開放線上報名，10月4日舉行筆試，12月6日及7日舉行面試，教育部表示，今年預定錄取201名，有意報考者，請留意考試相關重要日程。

教育部表示，今年預定錄取201名，各類別錄取名額如下：一般公費生151名、勵學優秀公費生10名、身心障礙公費生10名、原住民公費生20名及赴新南向國家公費生10名。

本次考試共計有19個學群、92個應考學門。一般公費留學獎助限定攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門之研究領域仍得攻讀碩士學位。鼓勵優秀公費留學、身心障礙公費留學、原住民公費留學及赴新南向國家受獎生，可選擇攻讀碩士或博士學位。

教育部表示，114年配合「五大信賴產業推動方案」，於電資學群及工程學群相關學門共提供64個錄取名額，較113年增加40名錄取名額。相關應考學門及名額包括「人工智慧」10名、「資通訊技術與應用」10名、「網路通訊」5名、「資通訊安全」10名、「新興半導體」5名、「材料科技」3名、「先進製造技術」5名、「能源工程」5名、「造船工程」3名、「航太工程」3名及「飛行器定位與導控」5名等，共計11個學門，歡迎踴躍報考。