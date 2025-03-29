青年海外圓夢 鄭英耀：8百人想去瑞典觀摩氣候變遷

教育部長鄭英耀今天上午出席一場「公民對話」活動時說，年輕人應勇敢做夢，他提到今年推出的青年海外圓夢計畫，有800多人想去瑞典看如何面對氣候變遷，及永續發展該如何做。

教育部青年發展署在全台辦理4場青年政策白皮書「公民對話」，廣納青年意見，做為國家青年政策指引方針，首場今天上午在國立台北教育大學舉行，鄭英耀出席。

鄭英耀說，青年發展署今年起推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，年輕人應該勇敢做夢，夢由年輕人來做，舞台由國家來搭，國家希望透過年輕人的夢想和勇氣，讓社會能夠更進步，國家能夠更好。

他指出，「青年百億海外圓夢基金計畫」第1階段申請日前截止，共有4400多名15歲至30歲的青年報名，其中築夢計畫教育部最多可補助新台幣200萬元，有200個名額，另外還有中央各部會搭橋的海外遨翔計畫，總共可協助約1000名青年出國圓夢。

鄭英耀分享，在青年海外夢計畫中，有800多人報名想去瑞典，看看這北歐國家如何面對氣候變遷，及如何做到永續發展。

鄭英耀說，政府重視青年，希望在生活、學習、工作、成立家庭、小孩教養等各方面給予支持，教育部已在公共政策網路參與平台，預告制定「青年基本法」草案，希望透過「公民對話」充分表示意見。