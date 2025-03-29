快訊

緬甸強震 觸發台灣2周內恐有規模6以上地震？氣象署回應了

校友公開信點名回應區桂芝發言 北一女校長今首發聲

泰緬旅遊退團原則曝光！ 觀光署：4月15日前 泰、緬團可解約退費

青年海外圓夢 鄭英耀：8百人想去瑞典觀摩氣候變遷

中央社／ 台北29日電

教育部長鄭英耀今天上午出席一場「公民對話」活動時說，年輕人應勇敢做夢，他提到今年推出的青年海外圓夢計畫，有800多人想去瑞典看如何面對氣候變遷，及永續發展該如何做。

教育部青年發展署在全台辦理4場青年政策白皮書「公民對話」，廣納青年意見，做為國家青年政策指引方針，首場今天上午在國立台北教育大學舉行，鄭英耀出席。

鄭英耀說，青年發展署今年起推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，年輕人應該勇敢做夢，夢由年輕人來做，舞台由國家來搭，國家希望透過年輕人的夢想和勇氣，讓社會能夠更進步，國家能夠更好。

他指出，「青年百億海外圓夢基金計畫」第1階段申請日前截止，共有4400多名15歲至30歲的青年報名，其中築夢計畫教育部最多可補助新台幣200萬元，有200個名額，另外還有中央各部會搭橋的海外遨翔計畫，總共可協助約1000名青年出國圓夢。

鄭英耀分享，在青年海外夢計畫中，有800多人報名想去瑞典，看看這北歐國家如何面對氣候變遷，及如何做到永續發展。

鄭英耀說，政府重視青年，希望在生活、學習、工作、成立家庭、小孩教養等各方面給予支持，教育部已在公共政策網路參與平台，預告制定「青年基本法」草案，希望透過「公民對話」充分表示意見。

年輕人 鄭英耀 青年

延伸閱讀

區桂芝言論惹議 鄭英耀：教育人員須具國家意識

教長鄭英耀提應保持教育中立 教團：老師可避談但不宜過度限制

暗指區桂芝違反教育中立？ 鄭英耀：教育人員應守分際

有疏漏就檢討！校長抖音喊「我愛你中國」惹議 鄭英耀回應了

相關新聞

新北國際教育博覽會技職類夯 美日紐澳加學校也來搶人

2025「新北在地幸福學國際教育博覽會」今天在新北市民廣場開幕，現場設有138個攤位，除了67所大專院校、60所高中職參...

卓榮泰：逐步放寬僑生留台就業限制 助台灣持續領先

力拚攬才，行政院長卓榮泰今天出席僑生就業博覽會時表示，台灣對世界有責任，也會繼續扮演世界供應鏈領先的關鍵角色，期盼透過公...

解決招生困境 中部大學盼學生能申請社宅

台中市政府與中部27所大學「推動市政建設會議」今登場，與會的學校一致提出，面臨招生困境，盼中市府能比照台中10公里免費公...

新店高中師陳正昌入選NASA GLOBE團隊 台灣首位

新北市新店高中教師陳正昌獲選美國國家航空暨太空總署（NASA）「全球學習與觀測裨益環境計畫（GLOBEProgram）」...

高雄50年老舊校舍達91棟 民代要求「重建應取代補強」

高雄市國中以下屋齡超過50年的校舍達91棟，目前只有11件校舍重建案，多數老舊校舍都以耐震補強、防漏補救工程為主，但學校...

影／半導體科普實驗專家施惠出書 林本堅 蔣尚義為新書站台

推動科普教育的退休教授施惠以創意實驗集結成書，新出版「半導體科技一點都不難:有趣實驗帶你認識生活中的半導體」，在輕鬆的學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。