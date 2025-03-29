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卓榮泰：逐步放寬僑生留台就業限制 助台灣持續領先

中央社／ 台北29日電
行政院長卓榮泰表示，教育部下月將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰表示，教育部下月將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議。聯合報系資料照

力拚攬才，行政院卓榮泰今天出席僑生就業博覽會時表示，台灣對世界有責任，也會繼續扮演世界供應鏈領先的關鍵角色，期盼透過公、私合作以及僑外生的加入，讓台灣持續占有關鍵地位。

僑務委員會今天在台北車站舉行「2025年僑生就業博覽會」，卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、政務委員暨國發會主委劉鏡清、僑委會委員長徐佳青、行政院發言人李慧芝、泰國貿易經濟辦事處代表文那隆出席。現場約80家知名企業參展，包含友達光電、佳世達科技、君悅酒店、老爺酒店、圓山大飯店及中鼎工程等，提供上千職缺。

卓榮泰說，這是一場千里馬與伯樂活動，希望能把台灣成為小型聯合國，讓多元文化更具體發揮。

他表示，政府將持續滾動式修法，逐步放寬僑生留台就業規定限制，讓更多企業聘用優秀的僑生，也會進一步提升國際專才在台灣的居住環境，包括金融服務、子女教育、租屋等生活各方面，以營造更國際化、更優質友善的攬才及居留環境。

卓榮泰指出，賴總統推動的五大信賴產業都是高端科技，也是世界需要的重要產業，台灣對世界有責任，會繼續扮演世界供應鏈領先關鍵角色，期盼透過公、私合作以及僑外生的加入，讓台灣持續把握領先關鍵地位，「世界需要，台灣就提供」。

他也提到，台灣有將近60萬的新住民，透過婚姻、移民來台成家立業、就業就學，為國家整體經濟發展，以及勞動市場、家庭照護等提供許多服務，對台灣建設發展非常有貢獻，且絕大多數都在台灣生活融洽與人為善，台灣民眾也是敞開雙手、熱情歡迎，彼此關懷照顧融合。

卓榮泰強調，台灣新住民政策與日俱進，就是希望與新住民融合；台灣是自由民主且熱情溫暖的大家庭，敞開雙手照顧新住民，大家都是大家庭的一員。

徐佳青致詞時強調，僑委會2014年起開辦僑生專班，近年來學生人數增加，政府非常重視生源開發、擴大招生、在校輔導、就業協助等串連程序，也絕不允許學生在招生過程被傷害或是剝削。

劉鏡清表示，台灣充滿機會，像是AI四項建設就估計能增加20萬個高薪就業機會，均衡台灣政策也將帶來更多就業可能，期盼僑生留台奮鬥。

卓榮泰 新住民 行政院

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