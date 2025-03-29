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新北國際教育博覽會技職類夯 美日紐澳加學校也來搶人
2025「新北在地幸福學國際教育博覽會」今天在新北市民廣場開幕，現場設有138個攤位，除了67所大專院校、60所高中職參展，還有美國、日本、澳洲、紐西蘭、加拿大等五國學校，吸引超過5000名國高中生與家長參加，技職類別攤位詢問度高，不少人希望早日立定目標，習得一技之長。
今天教育部政務次長葉丙成表示，他過去每年都會替台大新生演講，有不少人學生讀了一學期後，哭訴所讀科系並非所想，就算重考還是不知道要選哪些，讓他們無所適從。
葉丙成說，能夠透過博覽會，了解各科系職別特色，搭配教育部推動3+2新五專模式專班，可免考試綁定科大，找到未來重要的人生志向。
本次除技職攤位詢問度高，來自美、日、澳、紐、加五國的教育機構，也派員提供留學與交換生諮詢，不少大學更祭出獎學金、免學雜費、國際交流補助及企業實習津貼等多元方案，協助學生減輕經濟負擔，拓展國際視野。
王同學雖然才國二，但他表示對未來相當茫然，不確定是要考普通高中還是技職學校，今天媽媽陪他到現場了解，看看各校特色，會再多方詢問。
新北市教育局也在現場規畫「產學專區」，邀請企業代表在現場分析未來產業趨勢，並解答各種職場疑問，讓學生提早了解就業模式及預備所需技能；今年首度增設的「醫護專區」，則針對有志從事醫療護理領域的孩子，安排現場互動體驗與專業資源介紹，讓同學親身感受真實的醫療現場。
教育局長張明文表示，今年以「在地幸福學 ~ Wow！hAppIness」為主題，藉由博覽會展示豐富的升學、留學及職涯資訊，協助年輕世代打造專屬的學習路線，未能到場的師生與家長，也可透過「線上博覽會」隨時瀏覽學校最新訊息，掌握升學與職涯發展資訊，不受時空限制。
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