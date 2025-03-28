解決招生困境 中部大學盼學生能申請社宅

台中市政府與中部27所大學「推動市政建設會議」今登場，與會的學校一致提出，面臨招生困境，盼中市府能比照台中10公里免費公車，讓學生能申請社宅，解決宿舍不足，以及留住人才；副市長鄭照新說，可從市府的包租代管著手研擬。

這場會議今早10時在國立台中科技大學登場，由鄭照新與台中科大校長陳同孝共同主持，鄭照新率市府團隊，與中彰投苗雲等5縣市27校校長及代表，針對「打造台中優質就業城市」議題交流、討論。

鄭照新說，台中持續推動技職教育與產業發展，近年來青年失業率幾乎為六都最低，並吸引企業投資，經濟動能強勁，期望透過學界與產業合作，技術創新與人才培育無縫接軌，共同邁向更繁榮的未來。

陳同孝說明，面對少子化，中部各校招生雖不像北部嚴重，但長期下來，仍面臨招生困境，今天與會的學校一致肯定，台中市雙十公車政策，10公里免費公車，外縣市學生申辦學生證也能搭乘，盼市府能比照公車政策，讓學生也能申辦社宅，以利解決大學宿舍不足，以及留住人才。