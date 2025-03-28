新店高中師陳正昌入選NASA GLOBE團隊 台灣首位

新北市新店高中教師陳正昌獲選美國國家航空暨太空總署（NASA）「全球學習與觀測裨益環境計畫（GLOBEProgram）」評估工作小組成員，為首位代表亞太地區的台灣人。

新店高中指出，全球學習與觀測裨益環境計畫由美國國家航空暨太空總署主持，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）、美國國家科學基金會（NSF）協力合作執行，是一個國際性科學與教育計畫，藉全球學生及公眾參與環境觀測及科學分析，增進對地球系統及全球環境的了解。

陳正昌今天接受中央社記者電訪時表示，從2015年起投身參與GLOBE計畫，觀測實作涵蓋大氣圈、生物圈、水圈及岩石圈等領域。

他說，計畫中有一個口號為Do Science，希望透過直接觀測去認識環境，並非只是學習課本上科學知識。新店高中學生除了在校內進行觀測活動，還會到校外實察，例如赴新店溪做水質調查等。

陳正昌表示，曾多次帶領學生參與國際合作研究，促進科學交流，並將國際經驗融入台灣科學教育，包含與GLOBE義大利團隊合作進行微塑膠研究，在歐洲世界水資源日及亞太區線上論壇分享研究成果，也與GLOBE愛爾蘭團隊討論都市熱島效應。

談及入選GLOBE評估工作小組，陳正昌坦言很意外，但也感到非常榮幸，他希望透過這個契機，將台灣觀點帶上國際舞台，也讓台灣在國際舞台有更多嶄露頭角的機會。

陳正昌說，GLOBE評估工作小組負責為總計畫的發展方向提供建議，通過蒐集學生意見，評估及分析計畫影響與成效。小組成員來自全球，共同協助GLOBE計畫推動。

新店高中校長陳瑛姍表示，陳正昌對地球科學、海洋科學及環境科學的熱忱，啟發並指導學生參與各項實作專案與研究競賽。其中，每年帶領學生參加GLOBE計畫辦理的國際虛擬科學研討會，多次獲得佳績，讓學生以相關經驗經特殊選才進入理想大學就讀。