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台師大清潔人員拖把沾馬桶水惹議 校方：已停職調查

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
台師大學生日前在網路控訴，宿舍清潔人員把拖把放進馬桶沾水、洗刷，再拿出來拖地。對此，校方回覆，該人員已停職。圖／本報系資料照
台師大學生日前在網路控訴，宿舍清潔人員把拖把放進馬桶沾水、洗刷，再拿出來拖地。對此，校方回覆，該人員已停職。圖／本報系資料照

台師大學生日前在Dcard論壇上發文控校內的清潔人員竟把拖把放進馬桶沾水、洗刷，再拿出來拖地，且投訴未果。對此，台師大回應，第一時間展開調查與處理，已要求清潔廠商停職該名人員。

有台師大學生發文指出，學一宿舍的清潔人員，會用拖把插進馬桶裡面刷洗，之後再拿出來拖地，還有人曾目睹過阿姨拿刷地板的長刷刷洗手台，此文一出也引起不少台師大學生指控非單一事件、問題發生已久。

發文學生說，適逢諾羅肆虐，更顯此事之荒謬。雖然宿舍人員過去曾說會交由廠商懲處，但問題依舊未改善，因此學生呼籲宿舍管理人員、廠商能夠重視。

對此，台師大回應，學校第一時間展開調查與處理，若發現廠商管理不當，將追究相關責任，最嚴重不排除終止合作。目前已要求清潔廠商停職該名人員，未來除了定期抽查宿舍清潔作業外，將請宿舍管理人員加強不定期稽查。

台師大 宿舍 馬桶

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