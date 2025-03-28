高雄50年老舊校舍達91棟 民代要求「重建應取代補強」

高雄市國中以下屋齡超過50年的校舍達91棟，目前只有11件校舍重建案，多數老舊校舍都以耐震補強、防漏補救工程為主，但學校一年常態土木維護經費僅數十萬，必須整爭取額外經費，有學校10年來已爭取經費近1千萬，仍年年有新問題產生，民代要求高齡校舍「重建應取代補強」，才符合經濟效益，也徹底解決師生在建築內的安全疑慮。

截至去年，高雄市有91棟學校校舍屋齡達50年以上，包括國中35棟、國小56棟；市議員黃彥毓表示，全市有11件重建校舍正在進行，例如近期規劃的前鎮國小、壽山國小、五甲國小等，多數學校主要都是以耐震補強、漏水壁癌、管線維修工程為主，但每間學校一年用於土木經費僅數十萬，需靠地方、中央補助經費。

「補強工程不會增加使用建築物使用年限！」黃彥毓表示，有百年校史的大平國小敬業樓既存42年，因外牆滲水，導致教室內遍布壁癌，近10年來市府爭取防水隔熱、耐震補強經費至少972萬，另一棟弘道樓既存44年，也在廁所整建、教室整修花費至少900萬，維修金額龐大，但過幾年還會有新的問題產生，還要陸續修繕，應該要視情況評估拆除重建、持續修繕，何者較符合經濟效益。

依教育部規定，超過50年屋齡的校舍才有重建規劃可能性；本報日前報導，全台老舊校舍超過50年屋齡的就有近2200餘棟，政府雖有防震係數補強措施，但外界認為治標不治本，教育部已向行政院爭取新的「公立國民中小學老舊校舍拆除重建計畫」，預計投入350億加速校舍整建工程。

黃彥毓表示，五甲國小校舍斥資1.01億重建，已於2022年完工的，目前在規劃重建設計的前鎮國小勤學樓預計經費達2.24億，「小學校、老校舍不如重建」，希望市府提出具體分期重建計畫與效益評估報告，強化向中央申請經費的說服力，針對高風險學校研擬專案計畫，提早處理。